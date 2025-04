Studio Ghibli é coisa do passado: agora é hora de criar seu action figure com IA

A inteligência artificial também se tornou uma ferramenta divertida para entretenimento. Em meados de março de 2025, a equipe da OpenAI lançou o recurso de imagem ChatGPT, permitindo que milhões de usuários brincassem com sua engenhosidade.

Imagens de inúmeras pessoas, memes e situações cotidianas foram transformadas em cenas de filmes do Studio Ghibli. Embora artistas, ilustradores e designers se opusessem a tais iniciativas, que minam talentos, era impossível deter o ataque dos usuários do ChatGPT.

Para onde quer que você olhasse, em diferentes redes sociais, havia uma imagem do Studio Ghibli. A tendência continua, mas com muito menos intensidade do que algumas semanas atrás. Agora, o que tem crescido nos últimos dias é como fazer seu próprio boneco de ação 3D com inteligência artificial.

Action figure criada pelo ChatGPT - Adrián Maravilla Martínez

O prompt para gerar essas imagens

Você provavelmente vai querer fazer um de você, seu parceiro, um irmão, sua mãe, seu professor ou até mesmo seu cachorro ou gato.

Primeiro você tem que procurar a foto no Google ou na sua galeria do que você quer transformar em um boneco de ação.

Observe que se você pedir algo protegido por direitos autorais, como um boneco do Ross Geller de Friends, eles dirão não, pois isso viola as leis do próprio ChatGPT.

No entanto, se você pesquisar a imagem de Ross no Google e colá-la no ChatGPT, ele lhe dará o resultado que você está procurando.

O prompt é muito simples para gerar esse tipo de imagem. Você precisa escrever o seguinte: “Quero que você me faça uma imagem de um boneco de ação, com esta foto. Ele deve estar na caixa de exposição, com itens adicionais (adicione quaisquer detalhes adicionais que desejar).”

Veja alguns exemplos divertidos:

Action figure criada pelo ChatGPT - Rachel Green de Friends