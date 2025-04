Lua Rosa 2025: como e quando ver este maravilhoso fenômeno estelar

O céu nos reserva um espetáculo que, embora não pinte o firmamento de rosa, promete beleza e misticismo. Esta é a Lua Rosa de 2025, que será visível no próximo sábado, 12 de abril.

Então prepare seus óculos, binóculos ou telescópios (para quem tiver) porque a Lua Rosa terá uma característica interessante: ela atingirá sua iluminação máxima às 21h12. em países do hemisfério sul, como Brasil, Chile, Argentina e Uruguai.

Este fenômeno, que faz parte do calendário astronômico anual, é uma das luas cheias mais esperadas pelos amantes do céu noturno.

A Lua Rosa se aproxima! Em 13 de abril, poderá ser vista apresentando um dos espetáculos mais belos do céu. Não é rosa de verdade, mas é mágica!

A Lua ficará rosa?

Apesar do que o nome sugere, a Lua não aparecerá rosa. O termo vem de uma antiga tradição ligada ao despertar da primavera no hemisfério norte, quando a flox-musgo, uma planta selvagem com tons rosados, floresce. Por isso, as culturas nativas americanas chamaram a lua cheia de abril de “Lua Rosa”.

Nesta edição de 2025, a lua cheia coincidirá com uma microlua, o que significa que a Lua estará próxima do seu apogeu, o ponto mais distante da Terra em sua órbita. Como resultado, ela parecerá um pouco menor e menos brilhante do que outras luas cheias do ano. Mesmo assim, não perde o charme.

Para aproveitá-lo, é recomendável procurar um local com céu limpo e pouca poluição luminosa. Um terraço, o campo ou até mesmo o litoral podem ser locais ideais para observação.

Além disso, abril será um mês generoso para quem acompanha fenômenos astronômicos. Perto do final do mês, a chuva de meteoros Líridas chegará, completando um mês ideal para olhar para cima e se reconectar com o cosmos.