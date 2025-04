IA cresce, mas não exatamente onde se espera: a casa inteligente ainda espera seu momento

Nos últimos dois anos, parecia que a revolução da inteligência artificial finalmente bateria à nossa porta. Falava-se em assistentes com modelos de linguagem de ponta, sistemas que não só entendiam quando pedir papel higiênico, mas também detectavam se você estava brincando ou falando sério.

No entanto, a realidade tem sido menos futurista e muito mais... beta.

Apple, Google e Amazon: Promessas e Silêncios

A Apple era a grande promessa. Havia rumores de que seu hub inteligente com Siri com tecnologia de IA seria lançado na primavera de 2025, com tela sensível ao toque, controles intuitivos e toda a magia de sempre. Spoiler: não aconteceu.

Tudo indica que o projeto foi adiado até 2026, em parte devido a complicações internas com a Apple Intelligence (sim, mesmo para a Apple, fazer a IA funcionar bem o tempo todo não é uma tarefa fácil).

O Google, por sua vez, vem provocando a integração de seu modelo de IA, Gemini, nos alto-falantes Nest há mais de um ano. E embora alguns testadores relatem um progresso promissor, para o resto de nós, o Google Home ainda parece muito o mesmo de 2022.

Os comandos se tornaram um pouco mais tolerantes, sim, mas ainda estão longe de se assemelhar a uma conversa fluida.

Quem parecia estar na liderança era a Amazon. Durante seu evento de fevereiro, a empresa apresentou o Alexa+ conversando animadamente com Panos Panay e executando comandos complexos naturalmente. Por um momento, pareceu que o futuro finalmente havia chegado.

Mas acontece que o lançamento foi muito limitado, e muitos dos recursos mais interessantes ainda estão em desenvolvimento. Na verdade, os poucos usuários que experimentaram o Alexa+ parecem ter assinado um pacto de silêncio ou simplesmente não têm muito a relatar.

IA em casa: mais complexa do que parece

Ao contrário de um chatbot, onde um erro pode ser corrigido com um “ops, cometi um erro”, os erros em casa podem ser mais delicados. Uma resposta criativa quando perguntado sobre as horas? Inofensivo. Uma resposta criativa quando você pede para trancar a porta da frente? Muito menos engraçado.

Os modelos de linguagem atuais são projetados para intuir e agradar. Isso pode ser útil em uma conversa, mas não necessariamente quando eles estiverem controlando suas luzes, fechaduras ou termostato.

E até que uma integração mais confiável entre IA generativa e sistemas de automação residencial seja alcançada, os fabricantes continuarão a agir com cautela.

Uma mudança à vista?

Tudo isso não significa que a integração da IA ​​em casa esteja morta, longe disso.

Pelo contrário: a competição entre gigantes como Amazon, Google e Apple pode acelerar a maturação desses sistemas. Se o Alexa+ conseguir fazer uma estreia convincente nos próximos meses, outros provavelmente seguirão o exemplo.

Mas se a nova Alexa falhar, a espera pode se estender por mais um ano (ou dois). Enquanto isso, os assistentes de voz continuarão fazendo as mesmas coisas de sempre: definir cronômetros, contar piadas ruins e tocar sua playlist de café da manhã.

E assim, enquanto a IA gera arte, compõe e-mails e até ajuda você a programar, a campainha continua tocando em casa... mas ninguém parece estar ouvindo (pelo menos, não com a IA de verdade).