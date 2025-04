Chiclete antiviral: cientistas criam goma de mascar contra vírus como o da gripe e do herpes

A ciência pode criar situações que parecem saídas de um filme futurista, mas neste caso, com sabor de menta: pesquisadores da Universidade da Pensilvânia conseguiram criar uma goma de mascar com superpoderes antivirais.

Esta goma de mascar, feita com uma proteína natural encontrada no feijão lablab (sim, aquele feijão que você provavelmente nem sabia que existia), provou ser impressionantemente eficaz na neutralização de vírus como o da gripe e o do herpes simplex antes que eles façam efeito.

Chiclete + feijão = barreira antiviral portátil

A chave para esta invenção é uma proteína chamada FRIL, encontrada no feijão lablab. Quando incluído na goma de mascar, o FRIL atua como um filtro biológico: ele se liga aos vírus presentes na boca, aglomera-os e impede que eles infectem células ou se espalhem para outras pessoas.

A proteína não é apenas eficaz, mas continua a funcionar mesmo depois de ser armazenada por mais de dois anos em temperatura ambiente. Isso torna a goma de mascar uma alternativa prática aos tratamentos que exigem refrigeração ou preparação médica.

Resultados que valem a pena mastigar em paz

Em testes de laboratório, essa goma foi capaz de bloquear mais de 95% das partículas virais, incluindo duas cepas de influenza (H1N1 e H3N2) e dois tipos de herpes simplex. E tudo isso depois de apenas 15 minutos de mastigação. A goma de mascar libera FRIL lentamente durante o processo, o que pode oferecer proteção prolongada ao longo do dia.

Esta não é a primeira vez que esta equipe trabalha com goma de mascar cultivada em laboratório: eles já haviam desenvolvido uma contra a COVID-19, também com resultados promissores.

Uma solução prática para problemas globais?

O herpes simplex afeta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo, enquanto a gripe sazonal hospitaliza milhões a cada ano. Embora existam vacinas, sua eficácia varia, e muitas pessoas simplesmente não se vacinam.

Além disso, o feijão lablab é rico em nutrientes, fácil de cultivar e faz parte da dieta humana há séculos. Quem imaginaria que eles também poderiam nos salvar de um vírus?

O que falta para podermos comprar nas farmácias?

A goma ainda precisa passar por testes clínicos antes de chegar às prateleiras. Mas seu método de fabricação é simples e não requer calor ou processos complexos, abrindo caminho para uma produção acessível e em larga escala.

Paralelamente, a equipe planeja aplicar essa tecnologia a outros produtos, incluindo ração para aves, para combater a gripe aviária.

Se tudo correr bem, poderemos estar prestes a adicionar um novo ritual à temporada de frio: vacinar-se, agasalhar-se e, por que não, mascar uma goma de mascar à base de feijão que combate os vírus da boca. Porque, aparentemente, o futuro da medicina também pode ser saboreado.