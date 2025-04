‘Angry Birds 3′ já tem data, distribuidor e elenco de estrelas: pronto para voar novamente?

Fãs de Red, Chuck e Bomb podem marcar seus calendários: ‘Angry Birds: The Movie 3′ tem data de lançamento confirmada. Após seu anúncio inicial em 2024, a Paramount Pictures revelou que o terceiro filme chegará aos cinemas em 29 de janeiro de 2027, e sim, desta vez com uma grande mudança no elenco.

A Paramount assumirá a distribuição, substituindo a Sony Pictures, que cuidou dos dois filmes anteriores.

Um elenco que promete alçar voo

Mas o que realmente fez a internet enlouquecer foi o elenco incrível que acompanhará esta nova edição. Os nomes que já fazem parte do curral retornam: Jason Sudeikis (Red), Josh Gad (Chuck), Rachel Bloom e Danny McBride.

E se juntando a essa equipe estão novas vozes que já deixaram os fãs curiosos e animados: Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell e Sam Richardson. Sim, uma mistura tão variada quanto um bando de pássaros irritantes.

A equipe criativa também retorna

John Rice, que anteriormente dirigiu Angry Birds 2, retorna à cadeira de direção, e Thurop Van Orman fica responsável pelo roteiro. A música, que acompanha as explosões de penas e os voos dramáticos, continuará nas mãos de Heitor Pereira, compositor regular da série.

E para manter tudo visualmente mais louco do que nunca, a DNEG Animation assumirá o comando da arte, dos storyboards e da animação.

O que esperar?

A história ainda não foi totalmente revelada, mas se o tom dos filmes anteriores servir de referência, podemos esperar uma mistura de humor absurdo, ação maluca e muito mais drama emocional do que um estilingue de madeira seria capaz de gerar.

A Rovio, o estúdio por trás do jogo original, e sua nova proprietária, a Sega, estão fortemente envolvidas na produção.

A Sega, vale lembrar, já tem experiência recente em trazer animais de estimação digitais para o cinema com sua bem-sucedida franquia Sonic the Hedgehog, que também terá um quarto filme em março de 2027. Será que Angry Birds 3 será o aquecimento para uma primavera cheia de nostalgia gamer?

Um retorno com grandes expectativas

Os dois primeiros filmes Angry Birds arrecadaram mais de US$ 500 milhões no total. O primeiro foi um sucesso de bilheteria inesperado com US$ 352 milhões, enquanto a sequência de 2019 fechou com US$ 148 milhões.

Com esse novo impulso, um elenco expandido e um novo distribuidor, tudo parece pronto para que os pássaros voltem a quebrar recordes (e estruturas de madeira).

Ah, e caso você esteja se perguntando: Angry Birds Journey, de 2022, ainda é o mais recente lançamento da série para dispositivos móveis, enquanto a Sega ainda está planejando como fazer seus novos pássaros conquistarem ainda mais telas... e catapultas.