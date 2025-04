O anime pode deixar de ser japonês? Há temores de avanços chineses e coreanos na indústria

Durante décadas, dizer anime era dizer Japão. Ninguém duvidou. De Sailor Moon a Attack on Titan, Ghibli, Naruto e tudo que saiu da Jump, a animação japonesa era o padrão global. Mas em 2025, a perspectiva não é mais tão simples.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Entre as melhorias técnicas na Coreia e na China, o modelo de produção japonês fracassando em todos os lugares e um exército de animadores entrando no mundo dos videogames, uma questão incômoda começa a surgir: o anime pode deixar de ser japonês?

KADOKAWA soa o alarme (e com razão)

Em uma entrevista ao The Television, os produtores Takuya Yoshioka e Maki Mihara — que estavam por trás de ‘My Happy Marriage’ — não mediram palavras. Yoshioka expressou preocupação com a importação de anime estrangeiro para o Japão e a tendência crescente de terceirizar animação para fora do país.

A razão? “Há coisas que só podem ser feitas com a sensibilidade japonesa”, disse ele. E sim, não é apenas uma questão técnica: há uma qualidade cultural intangível que é difícil de replicar.

O grande medo é que, para economizar alguns ienes, as empresas comecem a produzir mais no exterior do que em casa.

“Se tudo for feito no exterior porque é mais barato, não só se perdem empregos, mas também se perde a essência”, explicou Yoshioka. Parece drástico, mas não é exagerado.

ANÚNCIO

Anime japonês, vítima de sua própria crise

O problema não é apenas externo. O atual sistema de produção de anime no Japão está, digamos, bastante enferrujado. Longas jornadas, baixos salários e condições que fariam qualquer sindicato chorar.

Segundo Mihara, muitos animadores estão migrando para a indústria de videogames, que paga mais e tem melhores condições. Na verdade, Takeshi Kikuchi, chefe de anime na KADOKAWA, disse que “os jogos estão 30 anos à frente em termos de globalização”.

Nesse ritmo, em breve teremos mais ex-animadores fazendo cinemáticas para Final Fantasy do que trabalhando em animes sazonais.

E se o futuro do anime já estivesse em Seul e Xangai?

Enquanto o Japão tenta atualizar seu sistema, a Coreia do Sul e a China continuam aprimorando suas técnicas.

O estúdio sul-coreano PPURI deixou todos sem palavras após a animação da introdução de Solo Leveling, e as produções chinesas estão crescendo tanto que agora estão chegando ao Japão com orgulho e sem vergonha.

Alguns são até distribuídos globalmente após passarem pelo território japonês, como se pedissem um selo de autenticidade.

Yoshioka não nega que isso pode ser positivo... desde que o Japão se organize. “Poderíamos nos enriquecer com novos estilos e colaborações, mas somente se tivermos uma base sólida que nos mantenha atualizados”, explicou.

Em outras palavras: dividir o bolo é bom, mas não fique com tudo.

Então o que nos resta?

O anime não vai morrer, claro que não. Mas se o Japão não atualizar seu modelo de produção, melhorar as condições de trabalho e garantir que seus talentos sejam protegidos, poderá perder seu lugar como epicentro da animação global.

“Precisamos parar de fazer anime como se fosse fast food para vendê-lo rapidamente”, disse Yoshioka, e ele tem razão.

LEIA TAMBÉM:

Trump dá mais uma chance e concede à TikTok um período de extensão para vender a empresa

ChatGPT consegue escrever histórias de amor melhor que os humanos?

Cientistas americanos clonam uma espécie de lobos como os de ‘Game of Thrones’

Então sim, o anime pode deixar de ser exclusivamente japonês. E isso não é algo ruim por si só... mas se o Japão quiser continuar sendo o coração do anime, ele terá que parar de depender da nostalgia e começar a competir sabiamente.