Cientistas americanos clonam uma espécie de lobos como os de ‘Game of Thrones’

Game of Thrones Foto: HBO

“O Norte se lembra”: é a primeira frase que alguns podem pensar ao ver o marco tecnológico e científico alcançado por uma empresa sediada em Dallas, Estados Unidos. Eles clonaram uma espécie de lobos terríveis ou lobos gigantes, semelhantes aos de ‘Game of Thrones’, que estavam extintos há 13.000 anos.

E embora possa parecer uma situação estranha para muitos, em comparação com uma das séries mais famosas dos últimos 20 anos, outro setor da ciência e da comunidade está preocupado. Eles preferem comparar essa “desextinção” com o que acontece no famoso filme Jurassic Park.

Foi basicamente isso que aconteceu. A empresa Colossal Bioscence coletou DNA de um par de fósseis de lobo: parte de um dente de um espécime de 13.000 anos e parte do crânio de um animal que existiu há 72.000 anos.

Eles combinaram isso com o código genético de um lobo cinzento, que é o parente mais próximo dos lobos terríveis, e assim deram à luz três novos espécimes. Eles foram chamados de Rômulo, Remo e Khaleesi, este último em homenagem à famosa série baseada nos livros de George R.R. Martin.

“Pegamos DNA de um dente de 13.000 anos e de um crânio de 72.000 anos e criamos filhotes saudáveis ​​de lobo-terrível. Então, clonamos linhas celulares de alta qualidade usando transferência nuclear de células somáticas para óvulos de doadores, o que envolve extrair DNA de uma célula doadora”, disse Ben Lamm, CEO e cofundador da Colossal, de acordo com o Daily Mail.

O lobo terrível está de volta! A empresa Colossal Biosciences revive uma espécie extinta há mais de 10.000 anos. Rômulo e Remo são os primeiros de sua espécie

O resultado desse experimento deixou alguns embriões que foram transferidos para uma mãe de aluguel, que deu à luz três filhotes há aproximadamente seis meses.

Qual o tamanho dos lobos terríveis?

O lobo terrível ou lobo gigante pode crescer até 1,8 metro de comprimento e cerca de 80 centímetros de altura. Eles são como o lobo cinzento, mas com muito mais massa muscular e são mais robustos.

Esses três filhotes estão atualmente vivendo em uma reserva ecológica de 2.000 acres nos Estados Unidos. Lá eles observam, estudam e monitoram seu crescimento.