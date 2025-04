Ciência e psicologia para aliviar a dor crônica: um novo caminho

Viver com dor crônica é uma realidade debilitante que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Na América Latina, a situação não é diferente: pacientes com fibromialgia, dor neuropática, lesões musculares persistentes ou doenças inflamatórias convivem com dor dia após dia, muitas vezes sem tratamento adequado.

Nesse sentido, um estudo feito no Chile pelo Centro de Estudos e Pesquisas Longitudinais (CEEL) da UC apresenta os seguintes dados: 26% das pessoas sofrem de dor crônica, que aumenta progressivamente com a idade. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a prevalência é de 9,6% e sobe para 37% entre os maiores de 71 anos. Uma realidade que também está presente em muitos países.

A dor crônica também afeta os jovens

Um novo caminho: psicologia da dor

Hoje em dia, utiliza-se um tratamento psicológico especializado, baseado na disciplina conhecida como Psicologia da Dor. Esta área reconhece que a dor não é apenas uma experiência física, mas é profundamente influenciada por fatores emocionais, cognitivos e sociais. Estresse, pensamentos negativos, medo de movimento, trauma e desesperança são elementos que podem intensificar ou perpetuar a dor ao longo do tempo.

A dor crônica afeta a qualidade de vida (Pexels)

“A psicologia desempenha um papel central no alívio do sofrimento daqueles que vivem com dor persistente. O chamado é para se conscientizar de que existem ferramentas reais e eficazes para gerenciar a dor e restaurar o bem-estar. “A qualidade de vida pode melhorar significativamente quando a dor é entendida de uma perspectiva mais humana e profunda”, diz Alejandra Rodríguez, psicóloga clínica e médica, especializada em dor crônica.

As causas da dor crônica

Essa abordagem biopsicossocial é o modelo de saúde que deve prevalecer. Ela nos permite abordar a doença além do aspecto biológico, trabalhando aspectos emocionais e comportamentais para reduzir o sofrimento e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

As causas da dor crônica podem ser múltiplas: desde distúrbios musculoesqueléticos até doenças autoimunes, incluindo distúrbios do sistema nervoso. Entretanto, independentemente de sua origem, a dor persistente impacta profundamente a vida diária, limitando atividades, gerando fadiga, ansiedade, depressão e um sentimento constante de frustração ou impotência.