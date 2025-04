ChatGPT não está sozinho: cinco sites que podem transformar suas fotos no estilo “Studio Ghibli”

O ChatGPT se tornou uma tendência global da internet depois que os desenvolvedores lançaram o recurso de imagem na inteligência artificial do OpenAI. Milhares (ou talvez milhões) de imagens no estilo “Studio Ghibli” inundaram as mídias sociais, gerando um debate sobre o uso da tecnologia hoje.

As imagens geradas pelo ChatGPT são realmente superiores quando comparadas a outras inteligências artificiais, como Grok, Copilot e Gemini. No entanto, muitas pessoas têm receio de realizar essas ações na IA de Sam Altman, acreditando que estão compartilhando seus dados biométricos com a empresa.

Meme da menina do incêndio ao estilo do Studio Ghibli - Foto de ChatGPT

Nada poderia estar mais longe da verdade. A prova de que esse risco não existe é que qualquer usuário pode compartilhar qualquer imagem de qualquer pessoa e transformá-la no estilo que quiser. Então, dessa forma, você estaria invadindo a privacidade de terceiros sem o consentimento deles.

Brinque com suas fotos, divirta-se na internet

Fotor: Oferece um gerador de imagens de IA gratuito que aplica um filtro no estilo Studio Ghibli às suas fotos. É ideal para retratos, animais e paisagens, permitindo que você transforme suas imagens em arte no estilo Ghibli com apenas um clique. ​

getimg.ai: Esta plataforma permite que você gere arte no estilo Studio Ghibli a partir de texto ou transforme imagens existentes. É útil para criar fundos, ilustrações e conceitos artísticos inspirados no universo Ghibli.

OpenArt: fornece um filtro on-line gratuito que transforma suas fotos em cenas encantadoras no estilo Studio Ghibli. Seu aplicativo de filtro com tecnologia de IA facilita a edição de imagens em segundos.

FlexClip: oferece um conversor de fotos online no estilo Ghibli, permitindo que você transforme imagens em arte inspirada no Studio Ghibli. Além disso, ele conta com um gerador de esboços de IA para transformar suas imagens em desenhos.

insMind: Use um filtro de IA gratuito para transformar suas fotos em arte no estilo Ghibli com apenas um clique. É perfeito para retratos, fotos de animais de estimação e paisagens, preservando detalhes e adicionando texturas e tons característicos das animações do Ghibli.