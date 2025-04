ChatGPT consegue escrever histórias de amor melhor que os humanos?

Em uma era em que algoritmos podem compor músicas, pintar quadros e até mesmo compor discursos emocionais, surge a pergunta inevitável: a inteligência artificial pode escrever histórias de amor tão comoventes quanto as de um autor humano?

De acordo com um novo estudo da Universidade da Califórnia, Berkeley, a resposta é… quase, mas não. E isso tem mais a ver com a alma do que com a sintaxe.

Versão do século XXI de Pigmalião

Para testar a criatividade artificial, a pesquisadora Nina Beguš propôs um experimento com conotações clássicas: o mito de Pigmalião. Você sabe, a história do artista que cria uma figura perfeita… e acaba se apaixonando por ela.

Dos versos antigos de Ovídio aos filmes modernos como ‘Ela’ e ‘Ex Machina’, a ideia de amar o artificial tem sido irresistível para a ficção.

Então Beguš pediu a 250 pessoas no Mechanical Turk que escrevessem sua própria versão dessa história. Ao mesmo tempo, ele atribuiu a mesma tarefa aos modelos GPT-3.5 e GPT-4 da OpenAI.

Resultado? 80 histórias geradas por IA versus dezenas de histórias humanas, todas com o mesmo ponto de partida: uma pessoa cria um ser artificial e se apaixona. O que aconteceu depois foi bastante revelador.

IA: Progressivo, sim. Profundo, nem tanto

Quando se trata de representação e diversidade, a IA obteve boa pontuação. As histórias geradas pelo GPT eram muito mais inclusivas do que as humanas: havia mais personagens femininas em papéis de poder, mais relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e ainda menos adesão aos estereótipos clássicos de gênero.

Um fato curioso: 13% das histórias criadas por IA apresentavam casais do mesmo sexo, em comparação com 7% das histórias criadas por humanos.

Mas é aí que seu momento de glória termina. Porque quando se trata de capturar emoções complexas como perda, solidão ou obsessão... histórias humanas dominaram o cenário. As histórias escritas pelas pessoas tendem a ser mais cruas, surpreendentes e até desconfortáveis.

Uma delas começou assim: “Sam não sabia que não era humana”. Outra começou com uma bomba emocional: “O amante lutou contra seus desejos com todas as suas forças”. Em contraste, muitas histórias de IA começavam com “Era uma vez em uma cidade movimentada…” e você já sabia para onde estava indo.

Narradores que mostram vs. narradores que descrevem

Outra grande diferença era o estilo. Enquanto os humanos tendem a mostrar emoções por meio de gestos, cenas e silêncios constrangedores, a IA simplesmente explica as coisas: “Ela estava triste”, “Ele se sentia solitário”. Um pouco como aqueles amigos que narram filmes enquanto você os assiste: preciso, mas nada envolvente.

Além disso, a estrutura narrativa das histórias geradas pela IA era quase idêntica entre si, como se todas seguissem o mesmo roteiro pré-estabelecido.

Não é que eles fossem ruins... apenas nenhum deles era surpreendente. Os finais geralmente eram felizes ou pelo menos moralmente corretos. A máquina, ao que parece, ainda tem medo de partir corações.

E se escrevermos juntos?

Apesar de suas limitações, a IA não é inimiga da criatividade humana. De fato, o estudo sugere que ele pode se tornar um aliado valioso, uma ferramenta que fortalece ideias, elimina preconceitos e oferece estruturas úteis sem substituir a voz do autor.

Por enquanto, os humanos ainda têm vantagem quando se trata de escrever sobre o incomensurável: o desejo, a melancolia, o caos do amor não correspondido.

O ChatGPT pode aprender a rimar, pode fingir emoção, mas ainda não sabe por que às vezes — quando menos esperamos — um simples parágrafo pode partir nossos corações. E isso, pelo menos por enquanto, continua sendo território humano.