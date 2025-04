WhatsApp possui uma lixeira com todos os arquivos e chats que você excluiu: como acessá-la?

Perder chats e informações do WhatsApp é uma ação recorrente quando trocamos de celular e temos que instalar o aplicativo novamente. É normal que às vezes a transferência não seja feita de forma ideal e alguns dados sejam perdidos, o que para alguns usuários pode ser importante.

É por isso que nesta revisão faremos um passo a passo de como recuperar arquivos e todos os chats do WhatsApp, até o último dia em que seus backups foram salvos.

Whatsapp Foto: Pixabay.

Recupere arquivos e bate-papos do WhatsApp

1. Verifique se há um backup na nuvem

O WhatsApp oferece a possibilidade de fazer backups automáticos na nuvem, função fundamental para restaurar informações em novos dispositivos.

No Android, as cópias são armazenadas no Google Drive, enquanto no iPhone são armazenadas no iCloud. Para verificar se há backup, no celular anterior você deve entrar no WhatsApp, depois em “Configurações”, “Chats” e “Backup”. A data do último backup é mostrada lá.

Se a cópia existir e estiver vinculada ao número de telefone atual, todas as informações poderão ser facilmente recuperadas.

Restaure o WhatsApp do zero no novo dispositivo

Caso o usuário já tenha configurado o WhatsApp no ​​novo celular sem restaurar o backup, ainda poderá corrigir o processo. Para isso, recomenda-se:

Desinstale o WhatsApp do novo celular.

Reinstale o aplicativo da loja oficial.

Digite o número de telefone.

Aceite a restauração do backup quando o aplicativo detectá-la.

Este procedimento só funcionará se o usuário mantiver o mesmo número de telefone e fizer login com a mesma conta Google (no Android) ou Apple ID (no iPhone).

Recuperar mensagens de uma cópia local (somente Android)

Caso não haja cópia na nuvem, e se o aparelho antigo ainda funcionar, é possível tentar a recuperação através dos arquivos de backup locais que o WhatsApp salva automaticamente.

O processo consiste em conectar o celular antigo a um computador, localizar a pasta WhatsApp/Bancos de Dados e copiar os arquivos de backup, geralmente chamados de msgstore.db.crypt12. Esses arquivos devem então ser transferidos para o novo telefone no mesmo local. Depois de instalado o aplicativo (sem abri-lo), os arquivos devem ser colados e, ao abrir o WhatsApp, o sistema se oferecerá para restaurar a partir dessa cópia local.

Este procedimento requer um pouco mais de conhecimento técnico, mas pode ser uma alternativa eficaz caso você não tenha backup na nuvem.

Quando não há backup

Se o usuário nunca ativou as cópias automáticas e já fez login no novo celular, infelizmente não é possível recuperar os chats anteriores. O WhatsApp não armazena mensagens em seus servidores por questões de privacidade, então tudo depende dos backups criados pelo usuário.