Trump dá mais uma chance e concede à TikTok um período de extensão para vender a empresa

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou uma tábua de salvação para TikTok, que estava no meio do oceano prestes a se afogar. Na qualidade de líder do poder executivo, o norte-americano concedeu à empresa ByteDance mais 75 dias para vender as suas ações em solo americano para que a rede social possa continuar a funcionar.

Esta ação de Donald Trump surge apenas 24 horas antes de expirar o prazo de venda da empresa, imposto pelo Senado dos Estados Unidos.

Lembremos que parte do poder legislativo dos Estados Unidos impôs à ByteDance (controladora do TikTok) que se quisesse continuar operando em solo norte-americano, a maioria das ações teria que ser de uma empresa não relacionada ao governo chinês.

Este prazo expirou este sábado, mas agora Donald Trump deu-lhe mais 75 dias para “salvar” a rede social, que é atualmente uma das mais utilizadas em todo o mundo.

“A minha administração trabalhou arduamente para chegar a um acordo para SAVE TIKTOK e fizemos progressos consideráveis. O acordo exige mais trabalho para garantir que todas as aprovações necessárias sejam assinadas, razão pela qual estou a assinar uma Ordem Executiva para manter o TikTok em funcionamento por mais 75 dias”, escreveu o presidente norte-americano, numa publicação feita na sua própria rede social, Truth Social.

“Esperamos continuar a trabalhar de boa fé com a China, que, pelo que entendi, não está muito satisfeita com as nossas tarifas recíprocas (necessárias para um comércio justo e equilibrado entre a China e os EUA)”, acrescentou Donald Trump.

“Isto mostra que as tarifas são a ferramenta económica mais poderosa e muito importante para a nossa segurança nacional. Não queremos que o TikTok desapareça. Esperamos trabalhar com o TikTok e a China para fechar o acordo”, concluiu o presidente dos Estados Unidos.

Compradores TikTok

Nos últimos meses, surgiram rumores de supostos compradores do TikTok, mas tudo permaneceu como suposições.

Um dos mais destacados foi Bill Gates, através da Microsoft, e nas últimas horas teria surgido uma proposta (não confirmada) do dono do OnlyFans.