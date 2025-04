Mozilla lançará um novo serviço para seus usuários

Parece que o Thunderbird, aquele cliente de e-mail que muitos de nós conhecíamos quando procurávamos uma alternativa ao Outlook ou simplesmente queríamos nos sentir um pouco mais como um hacker, está prestes a dar um grande passo.

O Mozilla, a equipe por trás do Firefox e de outras ferramentas de código aberto, quer que o Thunderbird deixe de ser apenas “aquele cliente de e-mail que você usa se conhece Linux” e se torne um ecossistema de produtividade completo.

A novidade tem nome e sobrenome: Thunderbird Pro. E sim, o plano inclui que você pode ter seu próprio endereço de e-mail @thundermail.com, o que parece algo saído de 2006, mas, convenhamos, é legal.

O que o Thunderbird Pro traz?

O serviço não vai se limitar a lhe enviar um e-mail com um domínio bacana. A Mozilla quer montar um pacote que concorra com os grandes (tosse, Gmail), mas com uma abordagem diferente: zero rastreamento, zero anúncios e muito código aberto. O que incluirá?

Um agendador de compromissos, para que você não fique anotando reuniões em guardanapos.

Ferramentas para compartilhar arquivos, pois anexar 17 capturas de tela não é mais suficiente.

Thunderbird Assist, um auxílio alimentado por inteligência artificial que (esperamos) não responderá “Não entendi sua pergunta, seja mais específico”.

É grátis? Quanto custa isso?

Aí vem o interessante: haverá uma versão gratuita e uma versão paga. O Mozilla não quer deixar ninguém de fora, mas também reconhece que existem recursos premium que podem valer a pena. O que ainda não se sabe é quanto custará ou exatamente quando estará disponível.

Tudo isso está em desenvolvimento, mas agora você pode entrar na lista de espera se quiser estar entre os primeiros a experimentar coisas novas (ou se quiser apenas proteger seu endereço @thundermail.com antes que alguém pegue o seu).

Um e-mail com filosofia

Ryan Sipes, diretor da Thunderbird, foi direto: “Isso deveria ter acontecido há dez anos… mas, ei, antes tarde do que nunca”.

E não podemos culpar: se o Mozilla conseguir lançar um serviço que ofereça uma boa experiência sem vender a alma a algoritmos de publicidade, mais de um estará disposto a mudar de lado.

Vale a pena?

Depende. Se você é daqueles que sempre usou o Gmail e não se importa em receber anúncios de passagens para Madrid só porque pesquisou “paella” uma vez, talvez não seja para você. Mas se você quiser experimentar algo novo, gratuito e com um pouco mais de código aberto, o Thunderbird Pro pode ser aquela mudança que você não sabia que precisava.