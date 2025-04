Menu iniciar do Windows 11 foi redesenhado e estes são os novos recursos

A Microsoft está trabalhando em uma reformulação visual e funcional do menu Iniciar do Windows 11. As novas versões de testes já apresentam design mais amplo, opções mais claras e – por fim – possibilidade de desativar recomendações.

Um menu maior para ver mais rapidamente

O novo menu Iniciar que a Microsoft está testando no Windows 11 será mais longo e amplo. A ideia é que você possa visualizar mais elementos sem precisar rolar ou clicar em seções adicionais.

Isso melhora a navegação e se adapta melhor às resoluções atuais, onde há bastante espaço para um menu mais generoso.

Adeus às recomendações (se quiser)

Uma das funções mais esperadas pelos usuários finalmente está se tornando realidade: agora será possível desativar completamente as recomendações no menu Iniciar.

Os acessos sugeridos que o Windows colocou automaticamente – como arquivos recentes ou aplicativos sugeridos – não serão mais necessários. Com esta opção, os usuários poderão personalizar sua experiência com muito mais liberdade.

Já pode ser visto nas versões Insider

O novo menu foi descoberto pelo usuário @phantomofearth no X (antigo Twitter), que compartilhou um pequeno vídeo mostrando o design e funcionamento desta nova versão.

Atualmente, ele está disponível apenas para quem usa as edições Dev e Beta do programa Windows Insider.

Embora não haja uma data oficial para sua chegada na versão estável, tudo indica que esse redesign fará parte de uma das grandes atualizações do Windows 11 em 2025.