Imagens estilo Studio Ghibli também podem ser feitas no WhatsApp: passo a passo de como gerá-las

A inteligência artificial continua no topo das tendências das redes sociais, graças à atualização feita pela OpenAI. A empresa de Sam Altman introduziu a função de geração de imagens no ChatGPT, na versão gratuita do chatbot.

Essa simples ação fez com que milhões de usuários enlouquecessem e pedissem ao ChatGPT imagens ou memes comuns e conhecidos, em estilos como o do Studio Ghibli, que eram os mais famosos dos vistos nas redes sociais.

No entanto, esse não é um recurso exclusivo do ChatGPT. A inteligência artificial do WhatsApp, MetaAI, também pode gerar imagens do estilo solicitado pelo usuário. Damos-lhe o passo a passo, que é tão simples como perguntar à IA da OpenAI, só que o resultado normalmente não é o mesmo.

Passo a passo para gerar imagens no WhatsApp com MetaAI

A primeira coisa que você deve fazer é entrar no assistente de inteligência artificial do WhatsApp. Acesse através do círculo roxo que fica na mesma interface do serviço de mensagens.

Depois de fazer login, você entrará em um bate-papo com a IA do Meta, e tudo o que você terá que fazer é pedir para ele fazer a imagem desejada com este prompt:

“Faça-me uma foto de Elon Musk no estilo do Studio Ghibli.”

IA MetaAI - WhatsApp

Claramente o resultado está muito longe do que o ChatGPT faz, que basicamente copia exatamente as ilustrações de Hayao Miyazaki.

É a demonstração clara da superioridade da IA ​​da empresa de Sam Altman em relação aos concorrentes. Mas também é a prova de que existem alternativas ao ChatGPT que crescem lentamente no mundo da Internet.