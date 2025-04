Novos dados sobre o asteroide 2024 YR4: é muito maior, não impactará a Terra, mas pode atingir a Lua

(All About Space Magazine/Future Publishing via Getty Imag)

O primeiro trimestre de 2025 em termos astronômicos nos deixou informações alarmantes sobre o futuro do nosso planeta. No final do ano passado capturaram um asteroide, do qual calcularam uma alta probabilidade de impacto contra o nosso planeta. Chamaram-no de 2024 YR4 e durante algumas semanas representou uma ameaça real, pois estimaram que era capaz de destruir uma cidade inteira.

Horas, dias e semanas de trabalho árduo e constante, para tentar obter o máximo de informação possível, revelaram aos astrónomos que a percentagem de impacto contra a Terra foi completamente zero.

No entanto, eles erraram em uma coisa: a lacuna do tamanho do asteroide. Disseram que tinha entre 40 e 90 metros de diâmetro. Outras investigações, de outras agências que não a NASA, revelaram que era ainda menor.

Mas agora, com as novas estimativas conseguiram calcular o que em teoria deveria ser o tamanho exato, 60 metros de diâmetro. Além disso, asseguram que a possibilidade de impacto com a Terra é de praticamente 0%. No entanto, aumentou a probabilidade de uma colisão com a Lua.

Dados obtidos com o Telescópio Espacial James Webb

Cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA) olharam para 2024 YR4 em 26 de março deste ano. Eles descobriram que ele tem uma superfície mais rochosa do que reflexiva e que, devido à sua trajetória, tem 2% de probabilidade de colidir com a Lua.

“Estamos cruzando os dedos para que o impacto lunar ocorra. “Não teria nenhum efeito na Terra, mas nos permitiria estudar o processo de formação de crateras com uma clareza sem precedentes”, disse Alan Fitzsimmons, astrofísico da Queen’s University em Belfast, de acordo com uma revisão da National Geographic.

Eles farão novas observações em maio. Reiteraram que, independentemente de haver impacto ou não, as datas de abordagem permanecem as mesmas. Dezembro de 2032 será aquele com menor distância da nossa região.