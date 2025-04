Inteligência artificial da Microsoft já tem seu próprio mecanismo de busca: conheça o Copilot Search?

A batalha pelo futuro dos motores de busca continua avançando a todo vapor e desta vez é a Microsoft quem dá o próximo grande passo. A empresa acaba de lançar o Copilot Search, um novo mecanismo de busca com inteligência artificial que vai além do Bing, com interface dedicada e uma experiência mais conversacional.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O que exatamente é isso? É uma mistura entre um mecanismo de busca tradicional e um assistente de IA. O Copilot Search coleta informações de toda a Web e usa o Copilot (IA baseada em GPT da Microsoft) para criar respostas condensadas e fáceis de entender.

Se você já experimentou o “Copilot Answers” ​​no Bing, esta é como se fosse uma versão aprimorada com espaço próprio.

O que há de tão especial no Copilot Search?

Interface dedicada: não é mais apenas uma seção do Bing. O Copilot Search está localizado em bing.com/copilotsearch, com design próprio e navegação centrada no usuário.

Conversa contínua: você pode fazer perguntas, obter respostas e depois fazer perguntas complementares sem começar do zero. É como conversar com um especialista que se lembra do contexto do que você estava discutindo.

Pesquisa em linguagem natural: nada de escrever como se você fosse um programador. Pergunte o que quiser como se estivesse conversando: desde “Como fazer pão caseiro sem fermento?” para “O que aconteceu na última reunião da ONU?” O Copilot Search entende o tom e a intenção.

Síntese de IA: em vez de fornecer dez links para pesquisas, o Copilot sintetiza tudo e fornece um resumo claro, incluindo fontes.

Em que é diferente do Bing Copilot?

Embora ambos usem a mesma base de IA, o Copilot Search oferece um ambiente focado exclusivamente em conversação e descoberta.

Enquanto o Copilot Answers aparece como uma caixa pop-up no mecanismo de pesquisa do Bing, o Copilot Search foi projetado para que toda a experiência seja fluida, contextual e mais semelhante ao que assistentes como ChatGPT ou Gemini oferecem.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

CIA: arquivo revela que cinco alienígenas destruíram base militar soviética há 35 anos

Bill Gates compartilhou o código-fonte que tornou a Microsoft um sucesso há 50 anos

YouTubers podem ser a pior coisa para vendas de videogames, diz estudo

Como testar?

Agora você pode utilizá-lo diretamente em bing.com/copilotsearch, e muito em breve também será integrado diretamente nos menus do mecanismo de busca Bing, como mais uma opção entre a busca tradicional e a IA.