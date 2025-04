Bill Gates compartilhou o código-fonte que tornou a Microsoft um sucesso há 50 anos

“O código mais legal que já escrevi.” É assim que Bill Gates inicia sua postagem no blog comemorando os 50 anos da Microsoft, lembrando o momento exato em que tudo começou. E para comemorar essa data, Gates compartilhou não apenas a história, mas também o código-fonte original que deu início a tudo: um fragmento que não apenas ajudou a lançar a Microsoft, mas também inaugurou a revolução do software pessoal.

O documento completo está disponível para download público em formato PDF, um pedaço da história digital ao alcance de todos os curiosos e nostálgicos do código.

Tudo começou com uma capa de revista

Era janeiro de 1975 quando Gates e seu amigo Paul Allen viram a capa da revista Popular Electronics com um artigo dedicado ao Altair 8800, um computador doméstico que parecia retirado do futuro.

“Quando Paul e eu vimos a capa, sabíamos duas coisas: a revolução dos PCs era iminente e queríamos fazer parte dela desde o início”, escreve Gates.

Inspirados por essa visão, eles decidiram criar um interpretador BASIC para o Altair: uma linguagem de programação fácil de aprender que permitiria a qualquer usuário escrever seus próprios programas.

O desafio era claro: o Altair 8800 tinha pouquíssima memória, então o interpretador precisava ocupar menos de 4 KB para deixar espaço para os programas do usuário. E ainda mais difícil: eles não tinham acesso físico a um Altair, nem ao processador Intel 8080 em que ele rodava.

Dois meses, um simulador e um plano ousado

Para superar a falta de hardware, Allen escreveu um simulador Altair que rodava em um mainframe Harvard PDP-10. Enquanto isso, Gates desenvolveu o núcleo do interpretador em BASIC e juntou-se à equipe de Monte Davidoff, que escreveu o “pacote matemático” do programa.

Após dois meses de trabalho intensivo, eles apresentaram o software à MITS, empresa por trás do Altair. Eles adoraram. Eles o licenciariam oficialmente como Altair BASIC, o primeiro produto comercial de uma nova empresa: Micro-Soft (sim, com um hífen no início).

🎉 Esse foi o começo de tudo. Décadas antes do Windows, Office, Xbox ou Copilot, a Microsoft nasceu com apenas um arquivo de código e uma ideia gigante.

Meio século depois, olhando para trás com orgulho

Para Gates, esse primeiro código não é apenas uma conquista técnica, mas uma peça fundamental em sua história pessoal:

“É incrível pensar como esse único pedaço de código alimentou meio século de inovação na Microsoft. Antes de existir o Office, o Windows 95, o Xbox ou a IA, existia esse código-fonte, e ainda gosto de observá-lo, mesmo depois de todos esses anos.”