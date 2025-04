Arqueologia em Pompeia: encontrados túmulos de casal enterrado com estátuas em tamanho real

A frase “unidos para sempre no amor” torna-se relevante com uma impressionante descoberta feita por uma equipe de arqueólogos nas ruínas de Pompeia. Encontraram o túmulo de um casal, que tinha o corpo e o rosto das duas pessoas esculpidos à semelhança, em escala de tamanho natural.

A investigação da escavação deste túmulo começou em julho de 2024. Meses de trabalho árduo terminaram, numa primeira fase, para revelar os costumes funerários de Pompeia.

Segundo um relatório publicado pela DW, esta investigação foi realizada pela Universidade de Valência. O trabalho foi enquadrado no “Projeto de Pesquisa sobre Arqueologia da Morte em Pompeia”.

A escavação deste túmulo foi realizada numa zona conhecida como Porta Sarno, local onde foram encontrados cerca de 50 sarcófagos.

Os cientistas afirmam que a mulher “poderia ser identificada como uma sacerdotisa de Ceres”, devido aos acessórios que ela havia esculpido na estrutura. Enquanto o marido era “um cidadão romano que se distinguia por usar uma toga”, relataram.

O relevo funerário da era republicana descoberto em Pompeia mostrava detalhes de uma possível sacerdotisa de Ceres com seu marido vestido de túnica DW

“A qualidade da escultura das esculturas e as suas características arcaicas sugerem uma data republicana, rara no sul de Itália. Esta investigação é uma oportunidade preciosa para expandir as atividades de pesquisa e apreciação na área fora dos muros de Pompeia”, afirmaram os investigadores no seu relatório.

A história de Pompeia

Pompeia era uma cidade romana localizada na região da Campânia, no sul da Itália, bem aos pés do imponente Monte Vesúvio.

Embora a sua história remonte ao século VII a.C., quando foi fundada pelos oscos, a sua verdadeira prosperidade veio após ser incorporada ao Império Romano em 89 a.C.. No século I, era uma cidade movimentada, com vilas luxuosas, templos, teatros e ruas cheias de vida. Mas tudo mudou em questão de horas quando, em 24 de agosto de 79 d.C., o Vesúvio acordou com uma das erupções mais famosas da história.

Uma nuvem ardente de cinzas, gases tóxicos e rochas soterrou Pompeia em pouco menos de um dia, prendendo milhares de seus habitantes sob camadas de destruição.

O desastre foi tão repentino que muitos morreram onde estavam, deixando bastidores congelados no tempo. A cidade ficou soterrada durante séculos, até ser redescoberta no século XVIII.

O impressionante é que, quando foi selado sob as cinzas, ficou quase intacto: hoje podemos passear pelas suas ruas, entrar nas suas casas e ver murais que sobreviveram ao fogo e ao tempo.