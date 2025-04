Microsoft anuncia remoção de senhas de 1 bilhão de usuários para protegê-los de hackers

As senhas não importam mais. A Microsoft tomou a decisão radical de eliminar as combinações de acesso de mais de um bilhão de usuários que possui no mundo. A gigante Redmon toma esta medida como parte de uma iniciativa de proteção contra a crescente onda de hackers.

De acordo com uma análise da Forbes, a Microsoft eliminará as senhas para substituí-las por chaves de acesso. O que isso significa? Que agora os usuários de qualquer sistema operacional da empresa terão que fazer login em suas contas com dados biométricos faciais ou impressões digitais.

A empresa destaca que os códigos de acesso não podem ser vazados ou interceptados, elemento que barra completamente os riscos de hacking, por meio de phishing.

Não é fácil fazer essa mudança, por isso a Microsoft está fazendo campanha para incentivar os usuários com análises em seu site oficial, intituladas “Como convencer um bilhão de usuários a adorarem senhas: ideias de design de UX da Microsoft para impulsionar a adoção e a segurança”.

Dados biométricos

Eles explicam que, com métodos convencionais de senha, a Microsoft bloqueia cerca de 7.000 ataques por segundo, “quase o dobro de um ano atrás”, dizem de Redmond.

“As senhas não apenas oferecem uma melhor experiência ao usuário, permitindo que você faça login mais rapidamente com seu rosto, impressão digital ou PIN, mas também são menos suscetíveis aos mesmos ataques que as senhas”, acrescentam em seu blog oficial.

Outro ponto a favor dos códigos de acesso é que eles eliminam o esquecimento de senhas e códigos de uso único e reduzem as ligações para o suporte técnico.

Na Microsoft dizem que a partir do final deste mês de abril começará a mudança, através de notificações que cada usuário receberá para alterar sua senha antiga, para o novo método de entrada.