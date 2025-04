Há um problema com o Nintendo Switch 2 que pode ser uma decepção para os usuários

Com o Nintendo Switch 2 Direct, a Nintendo esclareceu grande parte do mistério que cerca seu próximo console. Desde o retorno de títulos icônicos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, até novos recursos como GameChat e suporte para mouse, a apresentação deixou claro que o Switch 2 pretende melhorar diversos aspectos técnicos e sociais de seu antecessor.

Porém, entre tantas novidades, uma área parece ter sido completamente ignorada: a interface do usuário.

Uma interface... muito familiar

Em uma das imagens oficiais compartilhadas pela Nintendo, a UI do Switch 2 parece praticamente idêntica à do modelo original. O design traz alguns pequenos ajustes, como cantos mais arredondados na biblioteca de jogos e barra de menu expandida, mas nada que represente um salto evolutivo.

Isso inclui novos botões como o botão “C”, destinado ao GameChat, e um verde-azulado que provavelmente ativará o GameShare. Ainda assim, visualmente, a interface permanece estéril e minimalista.

E embora a abordagem funcional possa parecer adequada para alguns, muitos jogadores esperavam por uma reformulação que refletisse o espírito da Nintendo.

Os dias de menus musicais animados, Miis animados e temas personalizáveis ​​​​já se foram, substituídos por uma estética plana que, para muitos, não representa a alma criativa que definia a marca.

Onde estava a personalidade?

O que mais surpreendeu a comunidade é que a Nintendo, historicamente famosa por agregar charme e humor até em seus menus, optou por manter um design tão sóbrio.

Até o novo título Welcome Tour, que parecia ser uma oportunidade ideal para devolver algum estilo à interface, foi apresentado com um aspecto genérico, faltando os elementos visuais que outrora caracterizavam a empresa.

O design minimalista do Joy-Con 2 reforça essa direção, dando a impressão de que a Nintendo aposta na sobriedade e não na personalidade. Embora isso possa fazer parte de uma estratégia de modernização mais ampla, a mudança não passou despercebida entre os fãs mais nostálgicos.

Uma mudança reversível?

Por enquanto, a Nintendo não anunciou suporte a temas, customização de fundo ou o retorno dos queridos Miis.

E embora alguns desses recursos possam ser habilitados em futuras atualizações do sistema, a verdade é que o Switch 2 inicializa com uma interface visualmente cinza em um hardware mais elegante, mas menos charmoso.

Para quem esperava um tema inspirado no Splatoon, uma música de menu contagiante ou uma dose daquela estética lúdica que sempre acompanhou a Nintendo, a interface do Switch 2 pode ser decepcionante. Não tanto pelo que é, mas pelo que não é.

E com o lançamento do console se aproximando rapidamente, todas as indicações são de que esta será uma mudança difícil de ignorar para os jogadores que cresceram esperando um pouco mais de cor... até mesmo no menu principal.