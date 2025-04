Descoberta inédita para arqueologia na Itália: um túnel em Roma com mais de 80 km de distância

Representação do túnel etrusco feito pela IA

A arqueologia está repleta de achados fortuitos, feitos por trabalhadores que trabalhavam em algumas das extensas terras que nosso planeta possui. Um dos mais recentes está localizado no subsolo de Viterbo, cidade localizada a 80 quilômetros da capital da Itália, Roma.

Enquanto trabalhavam no centro histórico da cidade encontraram uma estrutura que lhes pareceu estranha e de possível valor cultural. Informaram as autoridades e após analisarem os detalhes e cavarem um pouco mais encontraram um túnel etrusco, que ligava as cidades de Viterbo e Roma, há mais de 2.500 anos.

Os etruscos são uma civilização que habitou o centro da Itália entre os séculos VIII e III aC. A ligação com Roma foi impressionante. Tem aproximadamente três metros de altura e dois metros de largura, seguindo para sudeste em direção à capital italiana e passando por cidades como Sutri, disseram arqueólogos da Universidade de Tuscia.

“Nunca vi nada parecido em Itália. Sabemos que atinge pelo menos a zona de Sutri (a meio do caminho) e deverá chegar à zona de Prima Porta, nos arredores de Roma”, revelou um dos líderes da investigação.

Embora sua função exata ainda seja desconhecida, existem várias teorias sobre sua finalidade. Alguns arqueólogos sugerem tratar-se de uma rota consular romana, enquanto outros apontam para uma origem etrusca, dado que esta civilização construiu diversas galerias subterrâneas na região. Existe também a hipótese de que o túnel possa ter sido utilizado na Idade Média para viagens secretas, quando Viterbo era a principal sede da Igreja Católica, onde vivia o Papa.

Túnel entre Roma e Viterbo

Um dos aspectos mais marcantes da descoberta é a mistura de estilos arquitetônicos. Embora a maior parte da estrutura pareça ter sido esculpida na rocha, algumas seções apresentam alvenaria e arcos, sugerindo modificações posteriores.

Isto indicaria que o túnel não foi usado apenas numa época, mas que poderia ter servido diferentes civilizações ao longo dos séculos, segundo a mídia internacional.

Para evitar danos e preservar a estrutura, as autoridades restringiram o acesso enquanto é realizado um estudo detalhado com tecnologia de georadar. O objetivo é mapear completamente o túnel e determinar se ele realmente se conecta a Roma.