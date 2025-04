A maior reserva de ouro do mundo está localizada no local mais inacessível da Terra

Diferentes meios de comunicação internacionais começaram a replicar a informação de que a NASA havia encontrado a maior reserva de ouro do mundo. Investigamos fontes oficiais da agência espacial norte-americana e não houve registros desse relato.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

No entanto, isso não significa que se trate de informações falsas ou “notícias falsas”. Esta reserva existe, só não foi uma descoberta exclusiva da NASA. Existe um lugar no mundo que possui cerca de 20 toneladas de ouro, e quem o encontrou foi um grupo de instituições científicas de todo o planeta.

A maior reserva deste metal precioso não é encontrada em minas ou depósitos terrestres. Está nos oceanos do planeta. Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de ouro estejam dissolvidas nas águas dos sete mares da Terra.

Estamos falando de uma quantidade que supera em muito todo o ouro extraído pela humanidade até agora. No entanto, este tesouro colossal está, por enquanto, completamente inacessível.

Apesar da sua abundância, o ouro nos oceanos está presente em concentrações extremamente baixas, aproximadamente 13 partes por bilhão.

Tesouro sob o mar

Esta dispersão torna a sua extração não só tecnologicamente desafiante, mas também economicamente inviável; Simplesmente seria gasto mais tentando procurá-lo do que os lucros que os hipotéticos aventureiros obteriam.

ANÚNCIO

Até à data, não existem métodos eficientes para recuperar ouro da água sem incorrer em custos astronómicos. Embora várias investigações tenham explorado formas de o fazer, nenhuma conseguiu ultrapassar as barreiras económicas e técnicas.

Por que seria impossível procurar esse ouro?

Vamos colocar um pouco em perspectiva a magnitude desta reserva inatingível. Vamos compará-lo com os maiores depósitos de ouro terrestres.

Atualmente, a mina Grasberg, na Indonésia, é a maior do mundo, com aproximadamente 2.600 toneladas de reservas provadas. Segue-se a mina South Deep, na África do Sul, com 1.100 toneladas. Em comparação, o ouro dissolvido nos oceanos é quase 8.000 vezes a quantidade de ouro detida por Grasberg e mais de 18.000 vezes a de South Deep.

LEIA TAMBÉM:

Windows pode aumentar o volume em até 600%: veja como você pode fazer

Abelhas ficam estressadas e adotam característica bastante humana, diz estudo

Calvície: cientistas descobrem uma maneira simples de curar a queda de cabelo

Eles parecem figuras atraentes, certo? Mas a verdade é que a tecnologia atual não permite a sua exploração lucrativa e não há sinais de que esta situação mude em breve. Entretanto, as minas terrestres continuam a ser a única fonte viável de extração deste metal tão procurado. Assim, o oceano mantém uma fortuna dourada nas suas profundezas, escondida e fora do alcance da humanidade.