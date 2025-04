Windows pode aumentar o volume em até 600%: veja como você pode fazer

Já aconteceu de você colocar uma série no seu laptop, aumentar o volume para 100%... e mesmo assim não ouvir nada? Não se preocupe, você não está sozinho. Mesmo que você tenha tudo no máximo, há situações (alto-falantes pequenos, ruído ambiente, vizinhos barulhentos) em que você simplesmente precisa de mais volume do que o Windows permite por padrão.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A boa notícia? Existem maneiras de quebrar esse limite… sem quebrar os alto-falantes. Aqui mostramos como aumentar o volume acima de 100% no Windows, com segurança e sem mexer no registro (é melhor deixar como está).

Método 1: use o reprodutor de mídia VLC

Se você reproduz muitos arquivos de vídeo ou música em seu PC, esta é sua melhor opção. O VLC permite aumentar o volume em até 300%, mas atenção: não aumente ao máximo na primeira vez.

Como ativá-lo?

Baixe o VLC da [Microsoft Store] ou de seu site oficial.

Abra-o e vá em: Ferramentas > Preferências

Na parte inferior, selecione “Mostrar tudo”

No painel esquerdo, vá para: Interfaces principais > Qt

Procure a opção Volume máximo e escreva o valor desejado (ex: 200).

Feche e pronto. Agora você pode aumentar o volume além de 100%.

Dica profissional: não vá direto para 300% se estiver usando fones de ouvido ou alto-falantes delicados. Experimente primeiro 150 ou 200 e ajuste conforme necessário.

Método 2: Instale uma extensão no Chrome (ideal para YouTube)

Se você só precisa de mais volume em uma aba do navegador (como uma série ou vídeo do YouTube que é reproduzido silenciosamente), esse método é perfeito.

ANÚNCIO

Melhor opção?🔊 Volume Master – Uma extensão do Chrome que aumenta o volume em até 600%.

Como usar?

Pesquise “Volume Master” na Chrome Web Store

Instale-o clicando em Adicionar ao Chrome

Quando quiser aumentar o volume, clique no ícone de extensões (parece um quebra-cabeça)

Escolha a guia que deseja amplificar e use o controle deslizante

E bum! O YouTube nunca soou tão alto.

Método 3: Use o Equalizer APO (o usuário avançado de volume)

Se você quer algo mais completo e não se importa em instalar software, experimente o Equalizer APO, um equalizador gratuito que permite aumentar os decibéis do sistema operacional.

Como ativá-lo?

Baixe-o de seu site oficial

Instale-o e escolha o dispositivo de saída que você usa (fones de ouvido ou alto-falantes)

Reinicie o PC

Vá para:C:\Arquivos de Programas\Equalizer APO\config

Abra o arquivo config.txt com o Bloco de Notas

Adicione uma linha como esta: Preamp: +10 dB (Você pode tentar +5, +10 ou +15, mas não ultrapasse +20)

Pronto, agora todo o áudio do seu computador ficará mais alto, independente do aplicativo.

LEIA TAMBÉM:

Astronautas que ficaram 9 meses no espaço falam pela primeira vez em público: “não ficamos presos ou esquecidos”

Saiba como configurar seu telefone para fazer chamadas por Wi-Fi

Sony precisa fazer mais do que “focar nos gráficos”, diz ex-chefe do PlayStation

Sim, você pode aumentar o volume além de 100% (mas faça isso com sabedoria)

Não há necessidade de sofrer com som baixo. Com alguns cliques, você pode levar o volume para onde realmente deseja. Apenas lembre-se: vá devagar, ouça com responsabilidade e cuide dos seus ouvidos... e dos seus alto-falantes.