Saiba como configurar seu telefone para fazer chamadas por Wi-Fi

Embora estejamos em meados de 2025, a cobertura celular ainda não é perfeita. Se você mora em uma área com sinal instável, trabalha em um porão ou simplesmente está cansado de ver uma ligação cair no meio de uma conversa, temos boas notícias: as chamadas por Wi-Fi podem salvá-lo. E não, você não precisa ser engenheiro de rede para ativá-lo.

O que são chamadas por Wi-Fi e por que você deve usá-las?

Em vez de depender da torre de celular mais próxima, seu telefone pode fazer chamadas e enviar mensagens por qualquer rede Wi-Fi confiável. Isso é ideal se você estiver em locais com sinal fraco, mas tiver uma Internet decente (como sua casa, um escritório ou até mesmo um café).

Fato útil: Eles também funcionam para chamadas de emergência, embora a localização possa não ser tão precisa quanto em uma rede celular, por isso não se esqueça de atualizar seus dados ao mudar de rede.

Como ativar chamadas Wi-Fi no Android (Pixel)

Se você possui um Pixel (ou Android puro), ativá-los é bastante simples:

Eu abri Configurações Vá para Rede e Internet Toque nos SIMs Escolha o seu SIM principal Toque em Chamada Wi-Fi Ative o botão Usar chamada por Wi-Fi

Em seguida, será solicitado que você confirme um endereço de emergência (para o 911 nos EUA) e pronto. Você também pode escolher se deseja priorizar o Wi-Fi mesmo quando há sinal de celular.

Como fazer isso em um Samsung Galaxy

Se você possui um Galaxy, o processo é um pouco diferente, mas igualmente fácil:

Abri o aplicativo Telefone Toque nos três pequenos pontos (canto superior direito) Encontre Configurações> Chamadas Wi-Fi e ative-o

Dica extra: você também pode ativar ou desativar chamadas por Wi-Fi no painel rápido. Deslize de cima para baixo duas vezes e procure o ícone correspondente.

No iPhone: direto ao ponto

No iOS também é moleza:

Vá para Configurações > Celular > Chamadas Wi-Fi Ative chamadas Wi-Fi neste iPhone Confirme tocando em Ativar

Se sua operadora permitir, você poderá ativar chamadas por Wi-Fi em outros dispositivos que usam a mesma conta iCloud (como um iPad ou Mac).

Seu sinal pode falhar, mas seu Wi-Fi pode salvar você

As chamadas Wi-Fi são uma solução simples para nem sempre depender de uma rede celular. Ideal para quem mora em zonas com fraca cobertura ou simplesmente pretende melhorar a qualidade das suas chamadas. Você só precisa de alguns segundos e uma conexão decente... e pronto, você está falando como se tivesse uma antena pessoal.