Nossa próxima casa? Descobertos 4 planetas orbitando estrela próxima do sistema solar

A Estrela de Barnard é a segunda mais próxima da Terra em distância, depois do sistema formado pelas três estrelas de Alpha Centauri. Apesar de sua proximidade, cientistas da NASA e de outras agências espaciais vêm tentando encontrar exoplanetas orbitando-o há décadas.

Um novo estudo parece dar um grande salto de qualidade na investigação deste corpo celeste, uma vez que afirmam que existem quatro mundos rochosos no seu entorno.

Algum poderia ser o novo lar da humanidade? É possível que a vida como a conhecemos se desenvolva em alguns? É muito cedo para falar sobre esse assunto. Os cientistas, por enquanto, têm duas desvantagens: o tamanho destes quatro planetas e o processo de tradução que seguem.

“O minúsculo tamanho dos planetas também é notável: obter evidências de pequenos mundos a grandes distâncias é uma tarefa árdua, mesmo usando instrumentos e técnicas de observação de ponta”, afirma a NASA em relatório publicado em seu blog oficial.

Como foram encontrados?

Segundo explica a NASA, eles aplicaram o método de observação das oscilações da luz de uma estrela. Esta técnica de “velocidade radial” rastreia as mudanças sutis no espectro da luz estelar causadas pela gravidade de um planeta, puxando sua estrela para frente e para trás enquanto ela orbita.

No entanto, os planetas minúsculos representam um grande desafio: quanto menor for o planeta, menor será a atração. Esses quatro planetas têm entre um quinto e um terço da massa da Terra. As estrelas também são conhecidas por vibrar e tremer, criando um ruído de fundo que pode ofuscar os sinais comparativamente silenciosos dos mundos menores que orbitam.

Os astrônomos medem então o deslocamento da luz das estrelas em metros por segundo; Neste caso, os sinais de velocidade radial dos quatro planetas equivalem a sussurros fracos, entre 0,2 e 0,5 metros por segundo (uma pessoa caminha a cerca de 1 metro por segundo). Mas o ruído da atividade estelar é quase dez vezes maior, cerca de 2 metros por segundo.

Por enquanto, os cientistas dizem que a distância entre cada um dos quatro planetas e o seu “sol” é muito próxima. Portanto, estariam no que se conhece como zona não habitável, ou seja, o desenvolvimento da vida como na Terra seria impossível.

Os dados de confirmação de um dos quatro mundos foram feitos com o ESPRESSO, um instrumento de velocidade radial instalado no Very Large Telescope (VLT) no Chile.