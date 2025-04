Calvície: cientistas descobrem uma maneira simples de curar a queda de cabelo

A queda de cabelo, calvície ou alopecia, é um problema muito mais comum do que o público pensa. Cerca de 85% dos homens, em todo o mundo, sofrem pelo menos algum grau desta condição. Cientistas de diferentes centros de pesquisa descobriram uma maneira de interromper essa condição, de maneira simples e fácil, segundo reportagem do Daily Mail.

Os cientistas por trás desta descoberta indicam que encontraram uma maneira de parar a queda de cabelo, estimular o crescimento e até possivelmente curar a alopecia.

Dizem que a chave está na produção de uma proteína chamada MCL-1, peça crucial nesse quebra-cabeça de hormônios e células do corpo humano, para o crescimento do cabelo e a proteção dos folículos.

Experimentos em ratos

Os pesquisadores que conduziram o estudo são da Duke-NUS Medical School, em Cingapura, e do Walter and Eliza Hall Medical Research Institute, na Austrália. Eles fizeram experiências com ratos bloqueando a produção de MCL-1. Essa ação mostrou que os roedores perderam pelos por 90 dias.

Com base nisso, concluíram que encontrar uma forma de aumentar os níveis da referida proteína é suficiente para motivar o crescimento do cabelo.

Eles entenderam, com essas descobertas, que uma série de ensaios clínicos com humanos deveriam ser iniciados para verificar se eles reagem da mesma forma ao bloqueio do MCL-1. Se os resultados forem semelhantes aos dos ratos, eles poderão encontrar uma forma de reverter a queda de cabelo e, assim, produzir um medicamento para essa condição.

“Este estudo melhora a nossa compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes à regeneração dos folículos capilares e oferece novos insights sobre como a sobrevivência das células estaminais e a regeneração dos tecidos são orquestradas”, disseram os cientistas.