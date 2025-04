Astronautas que ficaram 9 meses no espaço falam pela primeira vez em público: “não ficamos presos ou esquecidos”

Duas semanas depois de retornar à Terra, Sunita Williams e Butch Wilmore quebraram o silêncio em entrevista exclusiva à Fox News. Os dois astronautas afastaram a “narrativa” de que estavam “presos” no espaço, e trouxeram à luz as questões políticas que Elon Musk instalou, enquanto representante do governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Suni e Butch passaram 9 meses e 12 dias na Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA. Eles viajaram na cápsula Starliner, desenvolvida pela Boeing Space.

A princípio, a missão deveria durar 8 dias, mas falhas no vazamento de hélio na vedação da cápsula provocaram uma mudança drástica no cronograma de lançamento e retorno.

Desde o início sabia-se que estariam lá até fevereiro ou meados de março (tal como aconteceu), mas em dezembro, depois de Trump ter vencido as eleições presidenciais dos Estados Unidos, Elon Musk declarou que o que tinha acontecido era produto da má administração de Joe Biden e das então autoridades da NASA.

Suni Williams e Bucth Wilmore aproveitaram ao máximo seu tempo

Ambos os astronautas concordaram em mudar completamente as declarações de que estavam presos no espaço. Eles explicaram que a passagem pela ISS os ajudou a se conectar com os equipamentos que já estavam no laboratório espacial e a colaborar com as pesquisas científicas realizadas pela NASA.

“Qualquer um desses adjetivos tem uma definição muito ampla. De certa forma, estávamos presos, de certa forma, talvez estivéssemos presos, mas da maneira como eles enquadraram isso, que fomos deixados e esquecidos em órbita, não estávamos nem perto de nada disso. Presos? Bem, não conseguimos chegar em casa como havíamos planejado. Mas, no geral, não ficamos presos. Planejamos e treinamos”, disse Butch Wilmore.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Um “erro” evolutivo transformou cavalos em máquinas atléticas: como isso aconteceu?

Mensagens do WhatsApp que você nunca deve abrir porque provavelmente é um golpe

Os hackers estão usando o próprio Gemini contra você: como eles fazem isso?

“Você fica um pouco confuso... mas você faz o seu trabalho, certo?, e aí você não tem muita noção do que está acontecendo lá embaixo. Odeio dizer que talvez o mundo não gire em torno de nós, mas nós giramos em torno do mundo, algo assim. Mas acho que estávamos muito focados no que estávamos fazendo e tentando fazer parte da equipe. Claro, ouvimos algumas coisas”, acrescentou Suni, segundo o Infobae.

Tanto Wilmore (62 anos) quanto Sunita (59) são astronautas experientes da NASA. Esta não foi sua primeira viagem ao espaço, mas pode ter sido a última.