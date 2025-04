Um “erro” evolutivo transformou cavalos em máquinas atléticas: como isso aconteceu?

Os cavalos não correm apenas rápido. Eles são verdadeiras feras de desempenho físico, capazes de processar oxigênio a uma taxa que deixa para trás até atletas humanos de elite. E o mais incrível: tudo isso poderia ter começado com uma “falha” genética que, em vez de arruiná-los… os transformou em máquinas de super resistência.

Sim, às vezes a evolução joga suas cartas com erros que acabam sendo brilhantes.

Oxigênio como superpotência

Durante exercícios intensos, um cavalo de corrida pode processar até 360 litros de oxigênio por minuto. Isso é mais que o dobro de um ser humano ultratreinado. Como isso é possível?

Um grupo de pesquisadores das universidades Vanderbilt e Johns Hopkins descobriu uma resposta inesperada: uma mutação que deveria ser prejudicial... não apenas não faz mal, mas torna tudo melhor.

Um gene defeituoso... que não para

Tudo gira em torno de um gene chamado KEAP1, responsável por detectar o estresse oxidativo (sim, o estresse que é gerado quando o corpo queima muito oxigênio). Em teoria, uma mutação neste gene deveria interromper sua função. Mas em cavalos, zebras e burros, esta mutação não impede nada. Literalmente.

A maquinaria celular ignora e continua lendo o gene como se nada tivesse acontecido. Como se alguém tivesse dito “tem uma parada aqui”… e o sistema dissesse: “ah, vamos continuar”.

Mais potência, mais proteção, mais velocidade

Esse truque biológico torna o corpo do cavalo mais sensível ao estresse, mas no bom sentido: ele responde mais rápido e melhor, produzindo mais antioxidantes que protegem as células e ao mesmo tempo geram mais energia.

Em testes de laboratório, as células musculares dos cavalos ultrapassaram em muito as células dos ratos no consumo de oxigênio e na resistência a compostos nocivos. Ou seja: mais potência e menos desgaste. Como ter um motor de Fórmula 1… com sistema de refrigeração automática integrado.

Não foi sorte: foi evolução

Este “erro funcional” não veio sozinho. Os investigadores também descobriram outras mutações que ajudam a maquinaria celular a interpretar mal os sinais genéticos de paragem, mas apenas quando apropriado. E isso ocorreu no ancestral comum dos cavalos, zebras e burros há cerca de 4 a 4,5 milhões de anos.

O contexto? A evolução em direção a pastagens abertas, mais espaço para correr e pés com um dedo (cascos). Tudo isso combinado transformou os cavalos de pequenos comedores de folhas em verdadeiros velocistas naturais.

E o que isso significa para nós?

Além de mudar o que sabemos sobre a biologia equina, esta descoberta pode ter implicações médicas. Por que? Porque cerca de 11% das doenças genéticas humanas são causadas por erros semelhantes: sinais de parada que interrompem genes importantes.

Se aprendermos a “ler além”, como fazem as células dos cavalos, poderemos abrir novas portas para o tratamento desses distúrbios.

Conclusão: quando a evolução erra... tudo melhora

O que parecia uma falha genética acabou sendo uma das chaves que fez do cavalo um atleta de elite. Às vezes a evolução não precisa de uma solução perfeita desde o início. Você só precisa de uma pequena mudança que, no contexto certo, mude tudo.

Das matas às trilhas, os cavalos correm graças a um bicho que acabou sendo uma característica. E isso, em biologia, é quase poesia.