Saíram as primeiras resenhas do filme ‘Minecraft’: veja o que foi dito

Estão agitando a internet com as primeiras reações. Dirigido por Jared Hess (Napoleon Dynamite), o filme coloca quatro estranhos no meio do mundo superior – aquele mundo caótico e pixelizado que todos conhecemos – enquanto eles tentam encontrar o caminho de volta para casa.

E como costuma acontecer com adaptações de videogame... as opiniões estão mais divididas do que uma torre de tijolos mal construída.

Divertido ou desastroso? Parece que depende do seu senso de humor

Desde que o embargo às primeiras reações foi suspenso, críticos e fãs começaram a postar suas primeiras impressões. Alguns acham isso hilário e estranhamente charmoso, enquanto outros pedem o botão “excluir mundo” sem hesitação.

Cris Parker (YouTuber)

“#MinecraftMovie é HORRÍVEL... e Hilário! O humor estranho e aleatório de Jared Hess me fez rir alto diversas vezes. Os efeitos visuais são ótimos, embora os humanos estejam um pouco deslocados. O pior: a história e os personagens subdesenvolvidos. Mesmo assim, fiquei bastante entretido.”

Um resumo perfeito do típico “prazer culpado” que ninguém quer admitir que gostou.

Jasmine Valentine (Dexerto/TotalFilm)

“Sem dúvida, o pior filme que vi em anos. Só se salva Jennifer Coolidge, que provavelmente ficou tentada a rir durante toda a filmagem. O resto... um desastre total. Enredo fraco, roteiro inexistente.”

Nada legal. E com um tom de raiva.

Chris Killian (Comicbook)

“Não sou um jogador de Minecraft, mas sou um jogador de Jared Hess. O filme é como um pesadelo estranho e absurdo. Jack Black está mais louco do que nunca e Jason Momoa é hilário como um jogador que se leva muito a sério.”

Um meio termo para quem curte o caos com um sorriso.

Ash Crossan (ScreenRant)

“Adorei! Não pensei que fosse para mim, mas com todo o selo Jared Hess, acabei vendo algo inventivo, original e muito divertido. Tem DNA de Napoleon Dynamite por toda parte.”

O primeiro que o compara diretamente ao clássico cult de Hess... e o diz como um elogio.

E a bilheteria? Está só aumentando, não importa o que aconteça

Apesar das opiniões divergentes, as pré-vendas de ingressos estão em modo diamante: já se tornou o filme PG de maior bilheteria do ano e espera-se que arrecade mais de US$ 60 milhões em seu fim de semana de estreia. Ou seja, para já o público diz “vamos com tudo!”

O que está por vir: abril carregado para fãs de jogos

Um filme de Minecraft não está sozinho na agenda gamer de 2025. No dia 25 de abril chega também o filme ‘Until Dawn’, e nesse mesmo mês estreia a segunda temporada de ‘The Last of Us’ na HBO. Então se você é fã do combo videogame + filme/série, vai estar bem ocupado.

Conclusão: O filme ‘Minecraft’ é... o que você espera (ou talvez não)

A verdade é que este filme não pretende ser algo tradicional. É estranho, lúdico e provavelmente dividido entre quem ama o humor de Hess e quem não se conecta com esse estilo. Mas uma coisa é certa: ela já fez todo mundo falar dela. E isso, no mundo do entretenimento, vale mais do que uma armadura netherita.