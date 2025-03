Office tem problema que será “resolvido” pelo Windows ao ligar o PC

Aplicações do Microsoft Office

Você odeia quando liga o computador e o Windows inicia com um monte de programas que você nunca pediu para abrir? Bem, prepare-se para ter o Word espiando pela porta como se fizesse parte do sistema operacional. A Microsoft decidiu que o Office agora também inicia junto com o Windows, graças a um novo recurso chamado “Inicialização Acelerada”.

Parece útil, até você perceber... talvez não seja tão útil.

O que é o “Início Acelerado” do Office?

A ideia por trás da “Inicialização Acelerada” é que o Office (começando com o Word) carregue automaticamente quando o Windows for iniciado para que, quando você precisar, ele abra mais rápido. O problema: ele também consumirá recursos desde o início, mesmo que você queira apenas acessar o Spotify ou ver memes no navegador.

Segundo a Microsoft, esta nova “melhoria” só será ativada em computadores com pelo menos 8 GB de RAM e 5 GB de espaço livre. O que é quase como dizer: “não se preocupe, só incomodaremos metade dos usuários”. Porque sejamos honestos: 8 GB de RAM não é mais sinônimo de “memória demais”.

Por que a Microsoft simplesmente não torna o Office mais rápido?

Ótima pergunta. Na verdade, foi exatamente o que um editor do The Verge e muitos usuários online perguntaram: por que não otimizar o Office em vez de carregá-lo em segundo plano como se fosse um antivírus dos anos noventa?

A resposta oficial é que isso melhorará a experiência do usuário. Mas a verdade é que muitos suspeitam que se trata simplesmente de inflar artificialmente os tempos de carregamento para fazer parecer que tudo funciona mais rápido.

E quando isso começa?

A atualização chegará em maio, primeiro apenas para Word, e depois será estendida ao restante da família Office. Então, se um dia você perceber que o Word aparece mais rápido que o normal (ou sentir que seu PC inicia mais devagar sem motivo aparente)... você sabe por quê.

Pode ser desativado? Felizmente, sim

Há alguma luz em tudo isso: você poderá desativar esta função. Para fazer isso:

No Word: acesse as configurações e procure a opção correspondente.

No Agendador de Tarefas do Windows: você exclui a tarefa que inicia o Word automaticamente. Fácil? Mais ou menos. Escondido? Bastante. Mas pelo menos você não está preso.

Conclusão: mais rápido, mas a que preço

Esses tipos de recursos sempre vêm disfarçados de “melhorias”, mas muitas vezes são patches para problemas que não deveriam existir. Se o Office carregar lentamente, otimize-o. Se o sistema iniciar lentamente porque o Word travou na inicialização, não é exatamente uma melhoria.

Portanto, se você notar que seu computador está um pouco mais lento ultimamente, pode não ser por causa da poeira acumulada no teclado. Talvez seja o Office tentando entrar furtivamente como se fizesse parte do sistema.