O sonho das baterias “eternas” é possível: conheça a bateria que dura 30 anos

O mundo do armazenamento de energia poderá ser revolucionado graças a uma invenção da NASA e da empresa EnerVenue. Cientistas das duas instituições fabricaram um conjunto de baterias que têm vida útil de 30 anos.

Todo usuário que trabalha ou convive com equipamentos eletrônicos alimentados por bateria sabe como é chato trocá-los constantemente. As baterias recarregáveis ​​representam uma solução, mas o mercado oferece aparelhos que possuem entre 500 e 1.000 ciclos de carga, o que limita esses produtos a dois ou quatro anos de vida útil (dependendo da frequência de uso).

A NASA e a EnerVenue multiplicam os ciclos de carga, com uma bateria que pode suportar até 30.000 ciclos de carga e descarga. Desta forma, prolongam a vida útil das baterias para pelo menos 30 anos.

EnerVenue é uma empresa americana especializada no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para armazenamento de energia. Ele colaborou com a NASA para poder executar este projeto na Estação Espacial Internacional (ISS).

De acordo com uma análise da Infobae, eles trabalharam na ISS para expor as baterias a ambientes complexos, como temperaturas abaixo de -40°C e acima de 60°C.

Como funcionam essas baterias

Com base em relatórios científicos, a mídia internacional explica que as baterias funcionam substituindo o ânodo por hidrogênio, e usam níquel-hidrogênio em vez do cátodo. Eles os encapsulam em tanques herméticos, que garantem uma operação estável.

“Durante o processo de carregamento é gerado gás hidrogênio, que é oxidado durante o descarregamento, transformando-se em água. Esse design permite que a pressão interna do gás seja significativamente menor do que em outras tecnologias, reduzindo riscos e melhorando a segurança”, detalharam.

Os primeiros experimentos foram bastante aceitáveis, mas ainda precisam trabalhar duas coisas: a densidade de energia para que durem mais com uma única carga e os custos de produção, que os tornam hoje impossíveis de serem colocados no mercado, já que o preço de um conjunto seria muito alto.