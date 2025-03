O “não sei como ganhei, apertei todos os botões” era realidade no PlayStation 2

Em algum momento da nossa infância brincando com o PlayStation 2, todos nós vencemos uma briga ou passamos em uma missão com o clássico “apertei todos os botões”. O que era uma piada acabou se tornando verdade.

O DualShock 2 oferecia manípulos analógicos de alta precisão, um D-pad funcional e quatro gatilhos. Era um controlador completo, com peso balanceado e um excelente sistema de vibração. No entanto, escondeu uma característica muito importante.

Se você já experimentou uma resposta variável ao pressionar os botões do DualShock 2, agora você pode encontrar uma explicação. Tinha 256 níveis de pressão em quase todos os botões, especificamente nos quatro botões frontais e nos gatilhos digitais. Isso permitiu que alguns jogos reagissem de maneira diferente dependendo da força com que cada botão era pressionado.

Se você ainda possui videogames para PlayStation 2, pode verificar se eles suportam esse recurso. Procure por “Sensível à Pressão” na contracapa do jogo. Nem todos os títulos eram compatíveis, mas alguns, como God of War II e vários da saga Jak and Daxter, aproveitaram esse recurso.

O DualShock 2 não foi apenas um controlador funcional e estético, mas também introduziu uma inovação que, embora pouco conhecida, influenciou o design dos futuros controladores. Seu legado vive na memória dos jogadores e na evolução da indústria de videogames.