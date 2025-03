Fotos IA estilo Studio Ghibli: cinco coisas que você nunca deve compartilhar com o ChatGPT

OpenAI, ChatGPT e inteligência artificial têm sido protagonistas no mundo digital, depois que a empresa de Sam Altman lançou a função de imagens na versão GPT-4o. Milhões de usuários criaram ilustrações no estilo Studio Ghibli, que inundaram o tráfego nas redes sociais.

Este tipo de práticas têm consequências negativas, que nada têm a ver com a repercussão jurídica do Studio Ghibli, para simples utilizadores de redes sociais. As retaliações vêm das informações que são compartilhadas com a inteligência artificial.

É por isso que reunimos uma lista de cinco coisas, dados ou informações que você nunca deve compartilhar com a IA, para cuidar e proteger sua segurança digital. Um dos itens, que vamos começar, é aquele que tem muito a ver com esse movimento estilo Studio Ghibli, que está em alta no X desde meados da semana passada.

Nunca compartilhe essas informações com a IA

Imagens onde seu rosto aparece: Sabemos que é divertido postar a foto das suas férias, no melhor estilo do anime de Hayao Miyazaki, do Studio Ghibli. Mas quando você faz isso com imagens pessoais, você compartilha seus dados biométricos com a IA.

Dados pessoais: Uma revisão da Bio Bio ecoa uma reportagem da jornalista Nicole Nguyen (The Wall Street Journal), em que a especialista no mundo digital alerta sobre como a IA aprende com cada usuário, muito mais do que aprendemos com ela. Portanto, é recomendado não compartilhar informações pessoais como número de documento ou data de nascimento. Também não deve inserir endereços ou rotas habituais, pois nunca se sabe quando a vulnerabilidade dos seus dispositivos está em perigo. Resultados médicos: Não é recomendado colocar esse tipo de informação no ChatGPT, pois não serve como um médico que dá um diagnóstico real e suas informações pessoais também podem ser vazadas. Dados bancários: ChatGPT não possui os mesmos escudos de um aplicativo ou site bancário. Portanto, se você inserir uma chave ou senha, ninguém garante que as informações não podem ser hackeadas. Informações corporativas: Cuidado com o que você pede ao ChatGPT para seu trabalho. Se você compartilhar informações confidenciais para obter métricas ou escrever um e-mail, poderá colocar em risco a segurança da empresa onde trabalha.

Por que a IA poderia beneficiar os criadores de anime?

