A curiosa história do nome escolhido para Dragon Ball Z e que mudaram no último minuto

Dragon Ball tem apenas um nome no mangá, se contarmos a história desde quando Goku era criança até a batalha contra Majin Buu. Porém, para o anime há uma mudança que marca um antes e um depois no arco Saiyan, já que lá ele foi renomeado como Dragon Ball Z.

Diz a lenda que muitos nomes foram pensados ​​até que Akira Toriyama finalmente recomendou que o chamassem de Dragon Ball 2. Um dos editores da Toei confundiu o número 2 com Z, colocou dessa forma e disse que o acidente gostou tanto que foi estabelecido desta forma.

Mas há uma outra história por trás de tudo isso, que falava de um nome completamente diferente, que teria mudado completamente o rumo das aventuras de Akira Toriyama.

O nome que mudaram no último minuto

Alguns dos nomes que circularam pelos escritórios da Toei Animation foram os seguintes: New Dragon Ball, Dragon Ball 90 ou Dragon Ball: Wonder Boy.

Mas o que se tornou mais relevante foi Dragon Ball: A Grande Aventura de Gohan.

Dragon Ball Z por Kakeru

Este último em particular teve a capacidade de nos dizer desde o início que as aventuras tinham como objetivo desenvolver a história de Gohan como protagonista da série. Mas no final das contas, Akira Toriyama e Toei Animation decidiram que o protagonista ainda era Goku e, portanto, optaram por Dragon Ball 2, o precursor de Z.

A ideia de Akira Toriyama era dar a Gohan o papel principal da série. Já haviam construído sobre ele a característica de que, sendo uma combinação entre Saiyajin e humano, ele era o guerreiro mais poderoso do Universo.

Infelizmente as pessoas clamavam por Goku e por isso nunca vimos nada parecido com o que aconteceu no arco Cell e Androids, onde o jovem guerreiro superou seu pai.