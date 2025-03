Você pode emprestar seus jogos Nintendo para seus amigos com os novos cartões de jogo virtuais

Durante o Nintendo Direct do dia 27 de março de 2025, foi anunciada uma novidade que permitirá compartilhar videogames digitais com outros usuários graças aos chamados “cartões de jogo virtuais”, função que permitirá compartilhar jogos entre diferentes contas e consoles.

A partir do final de abril de 2025, uma atualização do Nintendo eShop transformará as compras digitais nesses tipos de cartões para simular os antigos cartuchos físicos. Esta inovação permitirá aos utilizadores emprestar os seus jogos digitais a amigos e familiares, ultrapassando as restrições das compras digitais tradicionais.

Quando você compra um jogo na eShop, ele fica armazenado em uma seção dedicada aos cartões de jogo virtuais. Usuários com dois consoles poderão transferir cartões virtualmente via conexão local. Além disso, podem ser criados grupos familiares de até oito pessoas para compartilhar jogos, com limite de empréstimo de 14 dias por título.

O recurso de cartas de baralho virtuais estará disponível por meio de uma atualização gratuita no final de abril. A Nintendo confirmou que esta funcionalidade será compatível com o futuro Nintendo Switch 2 desde o seu lançamento.

Este desenvolvimento representa uma mudança significativa na forma como os usuários do Nintendo Switch acessam e compartilham jogos digitais. A capacidade de emprestar jogos entre contas e consoles poderia incentivar a interação social e a exploração de novos títulos.

A introdução dos cartões de jogo virtuais marca um passo importante na evolução dos jogos digitais na plataforma Nintendo. Esse recurso pode influenciar a forma como os jogadores compram, compartilham e experimentam jogos no futuro.