Novo boato sobre o Nintendo Switch 2 coloca jogos de terceiros em xeque

A Nintendo está se aquecendo para aquele que muitos esperam ser o lançamento mais importante do ano: o Switch 2. E embora o Direct previsto para 2 de abril ainda esteja um pouco distante, os rumores estão aparecendo mais rápido que um Blue Shell em Mario Kart.

A última bomba? A estratégia de lançamento da Nintendo pode deixar os estúdios terceiros fora do jogo... pelo menos por um tempo.

Lançamento em junho? Talvez, mas com condições

De acordo com o confiável (e sempre fofoqueiro) Tom Henderson da Insider Gaming, o console poderá ser lançado em junho. Isso se encaixa muito bem com o que disse Nate the Hate, outro vazador com boa pontaria, que optou por maio ou junho.

Mas aí vem a reviravolta: Henderson diz que a Nintendo dividiria o lançamento em três fases, e a primeira seria quase 100% Team Nintendo. O que isso significa? Que durante os primeiros meses veríamos apenas jogos originais, ou seja, títulos feitos pela própria Nintendo.

Novo Mário 3D? Mário Kart 9? Zelda renovada? Tudo parece bom... mas para estúdios externos, nem tanto.

E jogos de terceiros?

O problema é o seguinte: segundo Henderson, os estúdios externos só receberiam os kits de desenvolvimento em junho.