Apesar das dúvidas, Assassin’s Creed Shadows alcança milhões de jogadores no Steam

O lançamento antecipado de Assassin’s Creed Shadows, o novo capítulo da franquia da Ubisoft ambientado no Japão feudal, superou as expectativas da comunidade, apesar da polêmica em torno do título.

Assassin’s Creed Shadows estreou com força no PC, atingindo um recorde de 41.412 jogadores simultâneos no Steam em seu primeiro dia. As análises iniciais e os dados dos jogadores sugerem uma recepção positiva por parte da comunidade, apesar das críticas e controvérsias em torno do jogo.

A Ubisoft comemorou o sucesso do lançamento de Assassin’s Creed Shadows em todas as plataformas, destacando a liderança nas vendas no Steam e a marca de um milhão de jogadores nas primeiras horas.

O lançamento de Assassin’s Creed Shadows superou a estreia de títulos anteriores da franquia no Steam, como Assassin’s Creed Valhalla e Assassin’s Creed Mirage, aproximando-se dos números de Assassin’s Creed Odyssey e Assassin’s Creed Origins.

Assassin’s Creed Shadows está disponível a partir de 20 de março de 2025 para PC, PS5 e Xbox Series X|S. O jogo também é verificado para Steam Deck, permitindo que os jogadores o desfrutem no console portátil.

Apesar de não estar disponível em serviços de assinatura como PS Plus ou Game Pass, as reservas para Assassin’s Creed Shadows são semelhantes às de Assassin’s Creed Odyssey, sugerindo um forte potencial de vendas num futuro próximo.