Alphabet, empresa do Google, irá fornecer serviço de internet via laser

A Alphabet, controladora do Google, anunciou a cisão da Taara, seu projeto de internet baseado em tecnologia laser, transformando-o em uma empresa independente. Esta decisão visa posicionar a Taara como concorrente direta de serviços como o Starlink de Elon Musk.

Taara usa tecnologia de comunicação óptica de espaço livre, que transmite dados usando feixes de luz laser invisíveis através da atmosfera. Este sistema permite atingir velocidades de até 20 gigabits por segundo em distâncias de até 20 quilômetros, oferecendo uma alternativa à instalação de fibra óptica em áreas remotas ou de difícil acesso.

Ao contrário do Starlink, que utiliza uma rede de satélites de órbita baixa, o Taara não necessita de infraestrutura espacial ou licenças de espectro, simplificando sua implementação e reduzindo custos. A instalação do Taara pode ser concluída em questão de horas, em comparação com os longos períodos necessários para a colocação de fibra tradicional.

A tecnologia laser da Taara tem algumas limitações, como a necessidade de uma linha de visão direta entre os terminais e a suscetibilidade a condições climáticas adversas. No entanto, os avanços tecnológicos têm permitido ultrapassar alguns destes desafios, garantindo uma ligação estável e fiável.

A Taara já opera em 12 países, incluindo a Índia e diversas regiões da África, e tem sido usada para complementar redes telefônicas durante eventos de alto tráfego. A empresa busca expandir sua presença global e explorar novas aplicações de sua tecnologia em diversos setores.

Com a independência de Taara, o setor de conectividade à Internet se prepara para uma maior concorrência. Embora a Starlink lidere o mercado com sua rede de satélites, a tecnologia laser da Taara oferece uma alternativa viável e promissora para levar a Internet a áreas carentes.