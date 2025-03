A Inteligência Artificial está tendo problemas para continuar aprendendo

A inteligência artificial é uma tecnologia que não para de crescer, no entanto, ainda se encontra no seu estado mais básico onde repete informações previamente fornecidas, não tendo capacidade de aprendizagem autônoma. No entanto, o conceito de “aprendizagem contínua” surge como a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da IA.

Um obstáculo significativo ao desenvolvimento da aprendizagem ao longo da vida é o fenómeno conhecido como “esquecimento catastrófico”. Assim como os humanos, a IA tende a sobrescrever e perder informações armazenadas anteriormente ao aprender novos dados. Os pesquisadores estão trabalhando arduamente para superar esse desafio, buscando métodos que permitam que esta tecnologia retenha conhecimentos prévios enquanto adquire novas informações.

Se esta fase fatalista puder ser superada, a aprendizagem contínua poderá revolucionar vários campos. Imagine veículos autónomos que melhoram a sua condução diária, sistemas médicos que diagnosticam doenças com maior precisão graças a informações atualizadas em tempo real, ou robôs capazes de se adaptarem a qualquer ambiente sem necessidade de reprogramação.

O desenvolvimento da aprendizagem contínua é um passo crucial em direção à inteligência artificial geral (AGI), um sistema de IA com capacidades cognitivas semelhantes às humanas. De acordo com pesquisas, estima-se que a AGI poderá ser alcançada por volta do ano 2040, embora as opiniões variem. Grandes empresas tecnológicas, como Google, Microsoft e Anthropic, estão a investir fortemente nesta área.

À medida que a IA avança, surgem receios de superinteligência, um cenário em que a IA ultrapassa as capacidades humanas e pode representar uma ameaça para a humanidade. Embora este cenário seja considerado improvável, continua a ser uma preocupação latente no debate sobre o futuro da IA.