Telescópio James Webb detecta fenômeno em Netuno comum na Terra: ciência está chocada

Este conceito artístico visualiza um planeta super-Netuno orbitando uma estrela de baixa massa perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea

O alcance do Telescópio Espacial James Webb foi posto à prova em nosso próprio sistema solar. Se for capaz de detectar uma galáxia a 13,4 bilhões de anos-luz de distância, imagine o que poderia detectar a 4,2 horas-luz de distância, que é a separação entre Netuno e a Terra.

Pesquisadores de diferentes instituições científicas tiveram acesso ao Telescópio Espacial James Webb e apontaram para Netuno, para confirmar com imagens o que há muito era uma teoria corroborada com dados: as auroras, como as boreais e as do sul da Terra, são registradas no gigante gelado.

Porém, devido à estranha inclinação de 47 graus de Netuno, essas auroras são do sul, ou seja, são registradas mais em direção ao centro do mundo, pois ali está localizado seu campo magnético.

Não é a primeira vez que auroras são detectadas neste mundo, mas é a primeira vez que as vemos com os nossos próprios olhos. Em 1989, a passagem da sonda espacial Voyager 2 capturou dados sobre a possibilidade de auroras. A tecnologia da antiga e lendária nave espacial da NASA não era avançada o suficiente para nos fornecer a imagem que o Telescópio Espacial James Webb nos oferece.

À esquerda, imagem de Netuno obtida pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA. À direita, está a imagem que combina dados do Telescópio Espacial James Webb da NASA NASA, ESA, CSA, STSCI,

A equipe científica por trás desta descoberta revela que é a primeira vez que detecta “uma linha de emissão extremamente proeminente, indicando a presença do cátion trihidrogênio (H3+), que pode se formar em auroras”, relata a NASA.

“H3+ tem sido um claro sinal revelador de atividade auroral em todos os gigantes gasosos (Júpiter, Saturno e Urano), e esperávamos ver o mesmo em Neptuno à medida que investigávamos este planeta ao longo dos anos com as melhores instalações terrestres disponíveis,” disse Heidi Hammel da Associação de Universidades para Investigação em Astronomia.

“Somente com uma máquina como o Webb finalmente obtivemos essa confirmação”, acrescentou.

Parte da descoberta é que graças à detecção do campo magnético e sua interação com o planeta, os cientistas podem medir a temperatura do gigante gelado.

“Isto surpreendeu-me: a atmosfera superior de Neptuno arrefeceu várias centenas de graus. Na verdade, a temperatura em 2023 era pouco mais de metade da que era em 1989,” revelou Henrik Melin, da Universidade de Northumbria.