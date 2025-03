Projeto MoonHouse: tudo o que você precisa saber sobre a primeira casa na Lua enviada pela Suécia

A Suécia está prestes a vencer a corrida espacial para colonizar a Lua? Sim, mas não. Aproveite estes minutos de lazer e saiba do que se trata o projeto The MoonHouse, uma iniciativa que, tecnicamente, colocará a primeira casa na superfície lunar, mas ao mesmo tempo não será um estabelecimento habitável.

O projeto é uma iniciativa do artista sueco Mikael Genberg. Ele conta com o apoio do governo de seu país, da agência espacial sueca e da contribuição de milhares de doadores que forneceram dinheiro para alugar um foguete SpaceX e um módulo lunar do Japão, para completar a missão.

O artista Mikael Genberg projetou uma casinha vermelha no estilo da arquitetura sueca de áreas residenciais. Foi feito de alumínio e pintado com um material que possui o selo de aprovação das agências espaciais, para que não se deteriore ao ser submetido a ambientes fora da Terra.

Mede apenas 12 centímetros de comprimento, 8 de largura e 10 de altura, pelo que estamos claramente a falar de uma estrutura simbólica. É mais uma obra de arte do que um estabelecimento com o qual podemos dizer que a Suécia colonizou o satélite natural.

Quem financia isso?

Eles gastaram dinheiro para isso? Sim, mas tudo fez parte de doações feitas através do site oficial do projeto. Não tiraram dinheiro de ninguém para realizar esta iniciativa, isso foi possível graças a pessoas que fizeram a sua parte para que isso acontecesse.

No final conseguiram arrecadar cerca de 900 mil dólares, com os quais conseguiram alugar um módulo lunar da empresa japonesa iSpace, e o lançamento desta cápsula, com um SpaceX Falcon 9, a partir do Cabo Canaveral.

A obra de arte foi lançada em meados de janeiro deste 2025. A previsão é de pousar na Lua nos primeiros dias de junho deste ano.

“Ao colocar algo tão simples e terreno como uma casa vermelha em um lugar tão remoto, inóspito e incolor como a lua, Mikael Genberg questiona nossa percepção do que é possível e significativo no cosmos.