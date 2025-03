Os astronautas presos no espaço recebem pagamento extra pelo tempo na ISS? A resposta inesperada da NASA

Eles têm reconhecimento mundial e para muitos são considerados heróis. Têm a possibilidade de ver a Terra de um lugar privilegiado e exclusivo. No entanto, os astronautas que trabalham para a NASA ou agências espaciais norte-americanas têm uma conta pendente: o salário ou a remuneração financeira que recebem pelo seu perigoso trabalho.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Não é segredo que os riscos de viajar para o espaço são maiores do que muitos dos empregos comuns na Terra. A quantidade de combustível e a força necessária para ejetar um foguete e romper a atmosfera são tão enormes quanto perigosas se um parafuso ou um pequeno detalhe falhar.

Os astronautas colocam suas vidas em risco sempre que vão ao espaço, quando estão na Estação Espacial Internacional (ISS) e quando retornam à Terra.

Se somarmos a isso que o nível de conhecimento científico e de engenharia que possuem é superior ao de qualquer pessoa comum, qualquer um imagina que deveria ganhar um salário que o fizesse não se preocupar com as contas a pagar.

Butch Wilmore e Suni Williams: zero dólares extras por seu tempo no espaço

Uma reportagem da revista Fortune perguntou a fontes administrativas da NASA se Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams receberiam uma compensação adicional por ficarem presos na ISS.

SpaceX-Stuck-Astronauts Esta imagem tirada de um vídeo fornecido pela SpaceX mostra Butch Wilmore da NASA sendo ajudado após sair da cápsula da SpaceX, terça-feira, 18 de março de 2025. (SpaceX via AP) (AP)

A resposta foi um não categórico e uma explicação que deixa claro que os astronautas não ganham tanto dinheiro como se pensa.

ANÚNCIO

“Quando os astronautas da NASA estão a bordo da Estação Espacial Internacional, recebem um salário regular de 40 horas por semana. Não recebem pagamento por horas extraordinárias, nem por férias ou fins de semana”, disse o porta-voz da agência espacial norte-americana, segundo uma análise da NTN24.

Butch e Suni viajaram em uma cápsula espacial chamada Starliner, desenvolvida pela empresa Boeing Space, em colaboração com a NASA. Eles chegaram à ISS com a intenção de ficar seis dias e depois retornar, mas uma falha na vedação e acoplagem (tinha vazamento de hélio) fez com que a agência espacial tomasse a decisão de a nave retornar sozinha, para não colocar em risco a vida dos astronautas.

Devido ao intenso tráfego de viagens espaciais, os astronautas ficaram presos por mais de oito meses.

“Durante a sua estadia no espaço, os astronautas da NASA têm ordens oficiais de viagem como funcionários federais, pelo que lhes são fornecidos transporte, alojamento e refeições”, disse o porta-voz, justificando que não lhes deve ser fornecida qualquer remuneração adicional.

LEIA TAMBÉM:

Projeto MoonHouse: tudo o que você precisa saber sobre a primeira casa na Lua enviada pela Suécia

Internet enlouquece com imagens estilo Studio Ghibli do ChatGPT: veja como gerar as suas

Criaram um robô funcional em uma impressora 3D e sem elementos eletrônicos: como isso foi possível?

Astronautas como Butch e Suni têm salários de aproximadamente US$ 153.000 anuais, o que equivale a cerca de US$ 12.750 por mês, em média.

O ranking geral dos Estados Unidos coloca esse salário dentro da faixa da classe média, caso você seja uma pessoa casada e com filhos, que é o caso de Butch Williams.