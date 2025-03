O foguete eletromagnético que fará a China conquistar o espaço

A China apresentou uma inovação peculiar, com planos para desenvolver a primeira plataforma de lançamento de foguetes eletromagnéticos do mundo antes de 2028. Este projeto, promovido pela empresa espacial privada Galactic Energy, procura transformar a forma como acedemos ao espaço, reduzindo custos e aumentando a frequência de lançamentos como apresenta o jornal de Honk Kong South China Morning Post

O sistema em desenvolvimento utilizará tecnologia de levitação magnética para impulsionar satélites ao espaço, eliminando a necessidade de combustível na fase inicial do lançamento. Esta inovação, semelhante à utilizada nos trens de levitação magnética, promete aumentar a eficiência e a capacidade de carga útil dos foguetes.

De acordo com Li Ping, presidente do Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Lançamento Espacial Comercial Ziyang, esta tecnologia poderia dobrar a capacidade de carga útil e exigir menos manutenção do que as plataformas de lançamento tradicionais. Isto permitiria à China desafiar o domínio da SpaceX nos lançamentos de satélites, com um ritmo de lançamentos mais elevado.

A Galactic Energy, a empresa por trás deste projeto, tem um histórico de anúncios ambiciosos. O desenvolvimento desta tecnologia está sendo realizado em colaboração com o governo de Ziyang em Sichuan e a China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC).

Cientistas chineses também estão explorando aplicações semelhantes desta tecnologia no ambiente lunar, com o objetivo de entregar materiais como o hélio-3 da superfície lunar usando catapultas eletromagnéticas.

Esta iniciativa faz parte da estratégia do governo chinês para consolidar a sua indústria aeroespacial comercial. A China investiu fortemente no seu programa espacial nos últimos anos, alcançando marcos como a aterragem da sonda Chang’e 4 e a construção da estação espacial Tiangong.