Internet enlouquece com imagens estilo Studio Ghibli do ChatGPT: veja como gerar as suas

Meme da menina do incêndio como se fosse uma imagem do Studio Ghibli - Foto do ChatGPT

De vez em quando, há dias na Internet em que absolutamente todos os seus usuários enlouquecem com uma moda ou tendência. Este 27 de março de 2025 é um deles, data que ficará marcada como o momento em que ChatGPT configurou seu algoritmo para que possamos fazer com que qualquer imagem, salva em nossa galeria, se transforme em uma ilustração no estilo do Studio Ghibli.

Uma das versões mais recentes do sistema de inteligência artificial da OpenAI, o GPT-40, reforçou a parceria com o DALL-E. Então basicamente você pode fazer com que uma imagem, sem respeitar direitos autorais, se transforme em qualquer estilo.

Além de ser feito com ilustrações do Studio Ghibli, você pode transformar sua imagem no estilo que quiser: os Muppets, os Simpsons, Dragon Ball, Marvel Comics, DC e assim por diante, podemos continuar listando tipos de designs ou criações famosas da televisão.

Acontece que, por algum motivo que não sabemos, os do Studio Ghibli foram os que ficaram mais famosos.

Se você tentou e não funcionou, provavelmente é porque está usando a versão gratuita do ChatGPT. É necessário ter assinatura para poder gerar sua imagem com o estilo que desejar.

Passos para converter suas imagens