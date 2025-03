A descoberta arqueológica no Equador que pode mudar parte da história colonial da América Latina

Uma equipe que trabalhava na regeneração urbana de uma cidade no Equador encontrou os restos de uma cidade que havia sido soterrada por um terremoto há mais de 200 anos. Arqueólogos e membros de instituições culturais do sul do país foram ao local e confirmaram que as estruturas fazem parte da era colonial e poderiam reescrever parte da história da América Latina.

A descoberta ocorreu especificamente na cidade de Colta, província de Chimborazo, área localizada no centro geográfico do Equador.

Os trabalhadores estavam escavando para realizar trabalhos de planejamento urbano na cidade e encontraram, em primeiro lugar, um pavimento de pedra, sistema que era utilizado na época colonial para fazer ruas.

Os responsáveis ​​pelas obras urbanas informaram as autoridades culturais da região e foi chamada uma equipe do Instituto Nacional do Patrimônio Cultural (INPC) do país para fazer as correspondentes análises. Após vários dias de trabalho encontraram um verdadeiro tesouro cultural e histórico da região.

Os cientistas escavaram e encontraram 30 metros de canais de pedra, que presumem fazerem parte de um mecanismo de distribuição de água pelo que então fazia parte da cidade de Riobamba.

Também foram encontrados artefatos de cozinha, como garfos e colheres de metal, que possuem elementos típicos da época colonial. Havia um fogão (forno colonial de cerâmica) e algumas vasilhas.

Representantes culturais do INPC, do centro histórico de Chimborazo, investigam os acontecimentos que podem ter levado esta cidade a ficar soterrada por 200 anos. Relatórios preliminares colocam um terremoto devastador ocorrido em 1797 como a possível causa desta situação, informaram as mesmas autoridades equatorianas.

As investigações em torno desta descoberta poderão revelar informações sobre como viviam nesta região, na última fase de dependência da coroa de Espanha, uma vez que o terremoto ocorreu cerca de 10 anos antes do grito de independência do Equador.