WhatsApp: como silenciar chamadas de números desconhecidos

As chamadas do WhatsApp vieram para facilitar a comunicação dos usuários do serviço de mensagens Meta. Com o passar dos anos, eles se tornaram uma ferramenta que agrega bate-papos de texto, notas de voz, transmissão de imagens, vídeos e videochamadas.

No entanto, o aparecimento de uma nova função provoca um aumento de perigos que podem ameaçar a segurança dos utilizadores. Uma delas é o contato de estranhos que mandam mensagens e ligam para você sem antes consultar.

É verdade que pode ser um amigo ou familiar que mudou de número e você não sabia porque há muito tempo não tinha notícias dessa pessoa. O problema é que também pode ser um cibercriminoso tentando executar uma estratégia de phishing para obter informações suas.

É deles que você deve cuidar. E para isso o melhor é silenciar ligações de estranhos no WhatsApp.

Passo a passo para silenciar chamadas do WhatsApp

Antes, qualquer pessoa que tivesse seu contato podia ligar para você sem aviso prévio. Geralmente não é um incômodo quando se trata de alguém que você conhece, embora seja invasivo. O verdadeiro problema é que mesmo empresas que oferecem serviços de marketing sinalizam você, violando sua privacidade.

Agora, com a nova atualização você poderá escolher quem pode ligar para você e quem não pode. Dizemos como ativar a função.

Entre na interface do seu serviço de mensagens e pressione os três pontos verticais, que são o menu.

Selecione a opção Configurações no menu suspenso.

Clique na seção Privacidade.

Agora vá para a parte “Chamadas”.

E por último ative a função “Silenciar chamadas de números desconhecidos”.