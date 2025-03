Fósseis de um estranho dinossauro com garras gigantes são encontrados na Mongólia

A evolução das espécies que habitaram a Terra há mais de 65 milhões de anos permanece um mistério para a ciência. Paleontólogos que trabalham no deserto de Gobi, entre o sul da Mongólia e o norte da China, encontraram fósseis de um dinossauro que tinha tudo para ser um assassino, mas escolheu ser um animal tranquilo que comia grama.

Os cientistas que fizeram esta descoberta chamaram este dinossauro de Duonychus tsogtbaatari, uma frase grega que se traduz como duas garras em espanhol. Deram-lhe esse nome porque uma de suas maiores peculiaridades é que possui duas pinças gigantes em cada uma de suas extremidades superiores.

Segundo reporta a mídia internacional, este dinossauro é um parente distante do T-Rex, pois na recriação de sua aparência chegaram à conclusão de que se tratava de um animal bípede, mas com membros superiores muito mais longos que os do dinossauro assassino.

Ele usava essas garras gigantes para rasgar galhos de árvores e se alimentar, e também os usou para se defender de predadores que vieram atacá-lo.

Ao redor de uma das garras encontradas, os cientistas detectaram que ela estava coberta por uma massa de queratina, que estava em perfeito estado.

“É a maior garra coberta de camada óssea já registrada em um dinossauro”, explicou a paleontóloga Darla Zelenitsky, coautora da pesquisa, de acordo com um relatório de DNA.

Reconstrução da vida do dinossauro da era Cretácica, o Duonychus tsogtbaatari, cujos fósseis foram desenterrados na Mongólia DW

O Duonychus tsogtbaatari podia atingir 3 metros de altura e pesar, em média, até 260 quilos.

“Este dinossauro redefine o que pensávamos saber sobre a evolução dos membros dos terizinossauros”, disse Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo.

Em escavações realizadas no deserto, do lado mongol, foram encontradas vértebras, quadris e membros deste dinossauro, informou o Instituto de Paleontologia daquele país.