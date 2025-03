“Mark Zuckerberg estava certo”: o fiasco de Siri revive críticas do CEO da Meta contra a Apple

Mark Zuckerberg estava certo? A Apple não atravessa os melhores momentos, depois de anunciar que o Siri, integrado no Apple Intelligence, não será possível em nenhuma das versões do iOS 18 para iPhone e, provavelmente, não para o iOS 19.

A gigante de Cupertino esperava chegar ao mercado tecnológico com o seu histórico assistente virtual, integrado com inteligência artificial que o transformaria num sistema brutalmente semelhante a uma pessoa.

No entanto, problemas no desenvolvimento e algumas falhas nas versões beta fizeram com que a Apple recuasse. Eles preferem aprimorar os algoritmos e lançar o Siri com IA quando ele estiver realmente pronto.

Siri (AP Foto/Marcio AP

Isso teve um impacto negativo na Apple. Decisões desagradáveis ​​foram tomadas dentro da empresa, como o afastamento de John Giannandrea, do cargo de vice-presidente da Apple na área de Siri e inteligência artificial.

Segundo a Bloomberg, seu nome não aparece mais como responsável pelo gerenciamento de IA. E embora ainda faça parte da empresa, esta fonte especializada indica que é muito provável que os caminhos de Giannandrea e da Apple se separem.

As declarações de Mark Zuckerberg que reviveram

Toda esta situação reavivou declarações que Mark Zuckerberg, CEO da Meta e fundador da Meta, deu no podcast de Joe Rogan.

No polêmico espaço da Internet, ‘Zuck’ basicamente disse que em Cupertino não houve nenhum progresso significativo desde o lançamento do iPhone.

“Quando você olha os lançamentos recentes, não vê avanços significativos. Eles estão repetindo o mesmo produto há anos”, disse ele, sem mencionar que se tratava do iPhone, mas para o bom entendimento, poucas palavras.

Na mesma linha, aproveitou para criticar as políticas da App Store, em que cobram um alto percentual dos desenvolvedores por estarem na loja virtual com seus aplicativos.

“A maneira como eles administram aquela loja da Apple, onde cobram 30% das pessoas, parece uma loucura que eles consigam se safar”, disse Mark Zuckerberg.

Estas declarações, até agora, não foram respondidas direta ou indiretamente por Tim Cook ou qualquer representante sênior da Apple.