Caçador de relíquias: arqueólogo amador encontra tesouro de 2.000 anos na Inglaterra

Um arqueólogo amador, que se dedica a explorar vastas áreas de Inglaterra com o seu detector de metais, fez uma descoberta sem precedentes para a cultura, ciência e história da Grã-Bretanha. Ele encontrou um tesouro de aproximadamente 800 peças estimadas em 2.000 anos.

O autor desta descoberta sem precedentes chama-se Peter Heads. O arqueólogo amador informou às autoridades culturais da Inglaterra o que havia descoberto e uma missão científica da Universidade de Durham foi ao local para corroborar a informação e realizar uma escavação segura dos objetos.

Arqueólogos da Universidade de Durham

Esta descoberta foi feita num campo perto da cidade de Melsonby, em North Yorkshire, relata o La Vanguardia. É por isso que apelidaram a descoberta de “Tesouro Melsonby”.

Os trabalhos de detecção e posterior investigação começaram entre 2021 e 2022. As primeiras análises não foram suficientes para tirar conclusões, pelo que necessitaram de autorização das autoridades britânicas para escavar sem limites na área.

“Quando abrimos, percebemos que havia muito mais material do que imaginávamos. Entendemos que tínhamos diante de nós um tesouro em grande escala, de tamanho excepcional para a Grã-Bretanha e provavelmente até para a Europa”, disse o professor Tom Moore, da Universidade de Durham.

O que eles encontraram?

Segundo reportagem da referida mídia, no local foram encontradas peças de veículos de transporte. Cerca de 28 rodas de ferro, um caldeirão e um recipiente que provavelmente servia para misturar vinho. Eles também encontraram arreios para cavalos, freios e lanças.

Objetos do Tesouro de Melsonby - Universidade de Durham

Eles eram milionários, diz o professor Moore, sobre os proprietários de todos esses objetos. “Quem possuía este material provavelmente fazia parte de uma rede de elites em toda a Grã-Bretanha, na Europa e até no mundo romano”, disse o cientista de Durham.

“A destruição de tantos objetos de elevado estatuto, evidente neste tesouro, também é numa escala raramente vista na Idade do Ferro na Grã-Bretanha e demonstra que as elites do norte da Grã-Bretanha eram tão poderosas como as suas homólogas do sul”, observou Tom Moore.